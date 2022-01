Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych o 25 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. Obniżka będzie obowiązywała od 14 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Rada nadzorcza KGHM zatwierdziła strategię grupy do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Strategia zakłada m.in. zwiększenie produkcji miedzi z zagranicznych aktywów oraz ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej w ramach krajowej produkcji w 2030 roku, w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu - podała spółka w komunikacie.

Grupa KGHM zakłada w budżecie na 2022 rok, że sprzedaż miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź wyniesie 583 tys. ton. Budżet zakłada też, że KGHM Polska Miedź wyprodukuje 392 tys. ton miedzi w koncentracie i 585 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 394 tys. ton z wsadów własnych - podał KGHM w komunikacie.

CI Games szacuje przychody w 2021 roku na 105 mln zł - podała spółka. Największy wpływ na przychody miała sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2".

Yovav Carmi zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym z zasiadania w zarządzie Globe Trade Centre, gdzie sprawował funkcję prezesa, oraz w zarządzie GTC Real Estate Development Hungary - podało GTC w komunikacie.

P4, spółka należąca do francuskiej grupy Iliad, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę 470 mln zł - poinformował operator sieci Play w komunikacie.

Grupa Novaturas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, zanotował w 2021 roku 109,6 mln euro sprzedaży, co oznacza wzrost o 233 proc. rok do roku i spadek o 39 proc. w porównaniu do 2019 r. - podała spółka we wstępnych danych.

Mabion otrzymał dodatkowe zlecenie na produkcję banków komórkowych w ramach umowy produkcyjnej z Novavax - podał Mabion w komunikacie.

Yolo planuje rozwój w obszarze infrastruktury dla pojazdów z napędem elektrycznym i budowę sieci franczyzowej, która w ciągu 4 lat może mieć nawet 2000 stacji - poinformowała spółka w komunikacie.

La Financire d'Intégration Européenne z Luksemburga złożył deklarację o zamiarze objęcia akcji nowej emisji serii E OT Logistics - podała notowana na GPW polska spółka w komunikacie. Cena emisyjna wynosi 10 zł za akcję.

Satis Group rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy oraz analizę rynku polskiego i zagranicznego - podała spółka w komunikacie.

Kurs spółki Eco5tech rośnie w debiucie na NewConnect około godz. 12 o 123 proc. do 0,96 zł.

Średnio 1,5 tys. zł jednorazowej rekompensaty za pracę w weekendy oraz wzrost średniego wynagrodzenia w Polskiej Grupie Górniczej do kwoty 8200 zł brutto przewiduje porozumienie, zawarte w piątek przez związkowców z zarządem spółki. Związki zakończyły spór zbiorowy i zawiesiły akcje protestacyjne.

Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi spółka Introl - Energomontaż, podpisało z Zakładami Górniczo - Hutniczymi "Bolesław" umowę na budowę kogeneracyjnego źródła gazowego - podał Introl w komunikacie. Wartość umowy wynosi ok. 64,7 mln zł netto.

Walne zgromadzenie Creotech Instruments zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowych akcji serii I - podała spółka w uchwałach WZ.

