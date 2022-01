Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Enea złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 45.470.725 i nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899,66 mln zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji - podała Enea w komunikacie.

Enea złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 45.470.725 i nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899,66 mln zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji - podała Enea w komunikacie.

Koszty ryzyka prawnego mBanku związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w IV kwartale 2021 roku wyniosą 2.006 mln zł, z czego kwota 1.010 mln zł może być przeznaczona na potencjalne ugody z posiadaczami kredytów w CHF. Bank ocenia wstępnie, że skonsolidowany wynik w 2021 r. jest ujemny i strata netto wynosi około 1,2 mld zł - poinformował bank w komunikacie.

Pointpack, który szacuje wzrost przychodów w 2021 r. na blisko 30 proc. rdr ocenia, że wciąż ma duży potencjał do wzrostu, a efekty nawiązanych w zeszłym roku partnerstw jeszcze nie są widoczne w wynikach - poinformował PAP Biznes prezes Marek Piosik. W 2022 r. celem zarządu jest przekroczenie poziomu 20 tys. obsługiwanych punktów i automatów.

Rafako zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnego nabycia 42,466 mln akcji spółki należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited - podało Rafako w komunikacie. Porozumienie zakłada także udzielenie spółce co najmniej 70 mln zł finansowania.

Westinghouse Electric Company podpisał z dziesięcioma firmami w Polsce porozumienia o współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem tej technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podał Westinghouse w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody Asbisu w grudniu 2021 roku były na rekordowym w historii spółki poziomie i wyniosły ok. 397 mln USD, co oznacza ok. 16 proc. wzrost rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mercator Medical może nie wypłacić dywidendy z zysku za 2021 rok. Niemożliwy wydaje się też skup akcji własnych - poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Romański. Jak wskazał, spadkowy trend cen rękawic odwrócił się w styczniu, ale jest jeszcze za wcześnie, by wnioskować jak ceny będą zachowywać się dalej. Start produkcji w trzeciej fabryce przesuwa się na I połowę lutego.

LW Bogdanka miała w 2021 roku 2.371,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, 779,9 mln zł EBITDA, 351,8 mln zł EBIT i 276,1 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych finansowych.

Cognor Holding szacuje, że w 2021 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 365,6 mln zł, wobec 33,5 mln zł w 2020 r. - podał Cognor w komunikacie. EBITDA w 2021 r., według szacunków, wzrosła rdr o 354,8 proc. do 519,6 mln zł, a przychody ze sprzedaży o 62,2 proc. do 2.811,2 mln zł.

Kernel Holding sprzedał 398,7 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2021/22, co oznacza spadek 6 proc. . rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Celon Pharma rozpoczął badanie kliniczne II fazy CPL'280 w leczeniu cukrzycy typu II - podała spółka w komunikacie.

Kurs akcji producenta gier Hydra Games spadł na otwarciu w piątkowym debiucie na NewConnect o 46 proc. do 81 zł.

Akcjonariusze Dook posiadający łącznie 86,54 proc. udziału w kapitale zakładowym i 91,6 proc. udziału na WZA zawarli porozumienie, na podstawie którego zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki - podał Dook w komunikacie.

