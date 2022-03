Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Asbis zawiesił w marcu działalność w Rosji ze względu na niepewność związaną z wprowadzonymi sankcjami oraz decyzjami poszczególnych producentów sprzętu - poinformował PAP Biznes wiceprezes Costas Tziamalis. Towary z Rosji zostały przeniesione na inne rynki.

Asbis zawiesił w marcu działalność w Rosji ze względu na niepewność związaną z wprowadzonymi sankcjami oraz decyzjami poszczególnych producentów sprzętu - poinformował PAP Biznes wiceprezes Costas Tziamalis. Towary z Rosji zostały przeniesione na inne rynki.

Atal nie widzi spadku zainteresowania mieszkaniami, choć wzrost niepewności w kraju i rosnące stopy procentowe wydłużają proces podejmowania decyzji o zakupie. Grupa planuje utrzymywać ofertę ok. 3,5 tys. lokali - poinformował PAP Biznes prezes Zbigniew Juroszek. Spółka przygląda się kosztom i podtrzymuje, że jej celem jest 25-proc. marża deweloperska.

Obecnie w ograniczonym zakresie funkcjonuje ok. 40 proc. placówek PZU Ukraina - poinformowało PAP Biznes PZU.

Wydatki kapitałowe w grupie GPW w 2022 roku sięgną 50-55 mln zł, a wydatki operacyjne wzrosną o 10-15 proc. wobec 2021 roku - poinformował członek zarządu GPW Piotr Borowski. Wzrost wydatków w stosunku do 2021 roku spowodowany jest realizowanymi inicjatywami strategicznymi.

GPW spodziewa się kilkunastu debiutów spółek na rynku głównym i ponad 20 na rynku NewConnect w 2022 roku - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Nowa strategia GPW powinna być gotowa w pierwszych miesiącach 2023 roku - ocenia prezes GPW Marek Dietl. Zaznacza jednak, że o niej, jak i o przyszłej polityce dywidendowej, decydować będzie zarząd wybrany na nową kadencję po 25 lipca.

Ze względu na niepewną sytuację rynkową zarząd Dom Development zamierza wydać rekomendację dot. dywidendy w późniejszym terminie. Informacja powinna zostać podana najpóźniej przy okazji wyników za I kwartał - poinformował Leszek Stankiewicz, wiceprezes i dyrektor finansowy spółki.

Dom Development nie analizuje obecnie żadnej spółki pod kątem przejęć i nie planuje obecnie kolejnych akwizycji - poinformował Leszek Stankiewicz, wiceprezes i dyrektor finansowy spółki.

Dom Development odnotował w IV kw. 2021 roku 40,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 127 mln zł przed rokiem - podał deweloper w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 43,5 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 38,3-51,2 mln zł. Spółka ocenia, że popyt na mieszkania w 2022 roku może się osłabić.

Dom Development pokazał mocną marżę brutto na sprzedaży, ale wyniki na niższych liniach są słabsze od oczekiwań - ocenił David Sharma, analityk Trigon DM. Jego zdaniem, wolumen sprzedanych lokali w 2022 roku może być co najwyżej podobny rdr.

Książek Holding, akcjonariusz Marvipol Development, złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZ spółki uchwały dotyczącej przyznania dywidendy na akcję w wysokości 1,14 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Marvipol Development ma potencjał, by w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy wprowadzić do sprzedaży 2 tys. lokali mieszkalnych oraz co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom inwestycji na rynku magazynowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Marvipol Development rekomenduje wypłatę 1,14 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2021 rok - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie widzi ryzyka dla lokowania swoich produktów na rynku w krótkim i średnim terminie w związku z wojną na Ukrainie - poinformował wiceprezes JSW ds. handlu Sebastian Bartos.

JSW realizuje plan produkcyjny na ten rok zakładający ok. 14,5 mln ton wydobycia węgla - poinformowali przedstawiciele grupy na konferencji prasowej.

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2021 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,23 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Aplisens ocenia, że trudno będzie utrzymać wypracowany w 2021 r. poziom marż. Spodziewa się, że wojna na Ukrainie wygeneruje spadki na rynkach WNP - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji. W tym roku wypłacane akcjonariuszom środki - w formie dywidendy, czy w wyniku skupu akcji własnych - mogą być wyższe niż w 2021 r.

GI Group Polska przerwało w czwartek obrady walnego zgromadzenia, wznowienie ma nastąpić 29 marca - podała spółka. Największy akcjonariusz zgłosił przed przerwą projekt uchwały w sprawie emisji do 98,6 mln akcji po cenie 1,45 zł za walor.

Spółki zapłaciły w styczniu podatek od sprzedaży detalicznej w wysokości 315,7 mln zł - podał resort finansów.

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że zatwierdziła polską pomoc w wysokości 95 mln euro na rozbudowę zakładu LG Chem, produkującego baterie do pojazdów elektrycznych.

Intersport podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki preferencyjnej w wysokości 16,6 mln zł na okres do 31 marca 2026 roku w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa PFR Dla Dużych Firm" - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Movie Games, producenta i wydawcy gier wideo notowanego na NewConnect, zdecydują w sprawie przeniesienia notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW - poinformowała spółka w projektach uchwał NWZ, zwołanego na 14 kwietnia.

ZWZ Pepees zdecyduje o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę nie więcej niż 9,5 mln akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego spółki - poinformował Pepees w projektach uchwał.

APS Energia szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r. na 113,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej na 11 mln zł, EBITDA na 14,2 mln zł, a zysk netto na 9,3 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 85,4 mln zł, strata z działalności operacyjnej 2,6 mln zł, wynik EBITDA 0,7 mln zł, a strata netto 5,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

===============================

****** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl