Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Prezes PGNiG Paweł Majewski zrezygnował ze stanowiska ze skutkiem od 8 kwietnia - poinformowała spółka nie podając powodu rezygnacji.

JSW zakłada w strategii, że optymalnym poziomem zadłużenia jest wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej 3,3x - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

JSW nie planuje przyspieszać spłaty pożyczek z PFR, nadwyżki środków zamierza kierować na odbudowywanie funduszu stabilizacyjnego - poinformował wiceprezes JSW Robert Ostrowski.

JSW zakłada, że w okresie obowiązywania nowej strategii wydobycie węgla będzie co roku rosnąć tak, by w 2030 roku sięgnęło 16,1 mln ton - poinformował wiceprezes Edward Paździorko.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU wyraziło zgodę na emisję przez spółkę obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł.

CD Projekt zdecydował o zmianie obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych i obecnie zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 80 proc. wartości bieżących środków finansowych - podała spółka w komunikacie. Wcześniej CD Projekt zakładał lokowanie w dłużne papiery wartościowe do 50 proc. bieżących środków finansowych.

Eobuwie. pl, jedna z platform e-commerce należąca do Modivo, wchodzi do Austrii - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. To 19. rynek, na którym platforma wystartowała ze sprzedażą.

Sanok Rubber Company zakłada, że problemem w tym roku będą zakłócenia w łańcuchach dostaw. Pierwszy kwartał 2022 r. może być trudniejszy w porównaniu do końcówki 2021 r. z uwagi na brak stabilizacji na rynku surowców i wojnę na Ukrainie - ocenił prezes spółki Piotr Szamburski podczas piątkowej wideokonferencji. Grupa chce walczyć o podwyżki cen, by skompensować wzrost kosztów.

Po osiągnięciu parametrów ruchowych kotła OP 230 znajdującego się w Centrum Energetyki i rozpoczęciu częściowego przywracania produkcji na najważniejszych instalacjach spółki wystąpiła awaria tego urządzenia, co skutkuje zatrzymaniem przywracania częściowej produkcji - podały Police w komunikacie.

Polski Fundusz Rozwoju udzielił Wojasowi pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" w kwocie 10,69 mln zł - podał Wojas w komunikacie.

Agora spodziewa się, że przychody grupy wzrosną w 2022 roku. Jednocześnie grupa oczekuje wzrostu kosztów, przez co wyniki w tym roku mogą być porównywalne do tych z 2021 r. - podała spółka w raporcie. Firma planuje podwojenie w tym roku wydatków inwestycyjnych.

Agora szacuje, że wydatki na reklamę wzrosną w Polsce w tym roku o 4,5-6,5 proc. - poinformowała spółka.

Agora liczy na szybkie rozpatrzenie przez sąd pierwszej instancji odwołania od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu - poinformowała członkini zarządu mediowej grupy Anna Kryńska-Godlewska.

Helios spodziewa się, że w 2022 roku sprzedaż biletów do kin sięgnie 80 proc. frekwencji sprzed pandemii, czyli z 2019 roku - poinformował prezes sieci kin i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło.

Porozumienie akcjonariuszy ogłasza przymusowy wykup akcji i2 Development - podał pośredniczący w transakcji Trigon Dom Maklerski. Cena wykupu jednej akcji wynosi 11,5 zł.

Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek Excellence zawiesiła postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia prospektu spółki - podał Excellence w komunikacie. Spółka chce uwzględnić w prospekcie dane finansowe za 2021 rok.

Akcjonariusze Robinson Europe zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 184,8 tys. zł z zysku za rok obrotowy 2020/2021 r., czyli 0,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Bioceltix złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z przejściem na rynek regulowany - podała spółka w komunikacie

Vercom potwierdził, że zamierza wykorzystać środki pozyskane z ubiegłorocznego IPO do maja tego roku. W najbliższych tygodniach firma chce poinformować o akwizycjach - podali przedstawiciele spółki.

