Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Rafako liczy, że wkrótce uda się zamknąć proces zmian właścicielskich. Po podpisaniu ugody z JSW Koks liczy na porozumienia z Gaz-Systemem i PGE GiEK w ciągu kilku tygodni. Prowadzi też zaawansowane rozmowy z bankami w sprawie finansowania - poinformował PAP Biznes prezes Radosław Domagalski-Łabędzki.

Creotech Instruments planuje przeprowadzić w drugim kwartale emisję akcji, z której chce pozyskać 40-50 mln zł. Spółka ocenia, że pomimo niepewności na rynku nie powinna mieć problemów z pozyskaniem finansowania - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Brona. Wpływy z emisji mają pozwolić na produkcję mikrosatelitów oraz systemów do komputerów kwantowych i wsparcia dronów.

Pierwszy kwartał przyniósł osłabienie na rynku kredytów hipotecznych, jednak w samym marcu Bank Millennium obserwował odbudowywanie się popytu. Zainteresowanie kredytami na okresową stałą stopę procentową wzrosło kilkukrotnie - poinformował PAP Biznes dyrektor w Banku Millennium Tomasz Pol.

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym. Grupa zapłaciła łącznie 881 mln euro (ok. 4,1 mld zł) za 100 proc. udziałów w Mall Group i WE|DO.

Cyfrowy Polsat zawarł z Embud 2 umowę kupna 66,94 proc. udziałów Portu Praskiego za 553,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w Collfield Investments, posiadającej 100 proc. udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW - poinformowało PGE w komunikacie. Wartość transakcji wyniesie ponad 900 mln zł.

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy za okres trzech miesięcy zakończonych w marcu 2022 roku, czyli w IV kwartale roku finansowego 2021/22, wyniosły 14,61 mln USD i były wyższe rdr o 15,4 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Konsorcjum z Atremem zostało wybrane do realizacji zadania, polegającego na modernizacji i wdrożeniu systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław - podała spółka w komunikacie. Oferta konsorcjum ma wartość 157,6 mln zł.

Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wyniesie co najmniej 80 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Wyprodukowana przez Incuvo gra "Green Hell" VR pojawi się 7 kwietnia 2022 roku na platformie Oculus Quest 2, a wersja Steam VR będzie dostępna w maju bieżącego roku - podała spółka w komunikacie. Zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe.

Zakłady Azotowe Puławy na podstawie wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych zdecydowały o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 264 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2021/2022, czyli od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r., skonsolidowane przychody wyniosły 1.196,2 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Przychody w poprzednim roku obrotowym wyniosły 711,7 mln zł.

PGNiG Obrót Detaliczny przedłużyło obniżkę cen gazu dla odbiorców biznesowych do 30 kwietnia - podała spółka w komunikacie.

Przychody z gier Huuuge Games w marcu wzrosły do ok. 17 mln USD z 15 mln USD w lutym - szacuje portal Sensor Tower.

Przychody gier Ten Square Games, wyniosły w marcu ok. 6 mln USD wobec ok. 7 mln USD w lutym - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków przychody gry "Fishing Clash" były stabilne i wyniosły ok. 5 mln USD.

Magazyn centralny Inter Cars Ukraine został zniszczony w piątek wyniku działań wojennych. Inter Cars utworzy 75 mln zł odpisu aktualizacyjnego - podała spółka w komunikacie.

Do konkursu na prezesa Tauronu zgłosiło się sześciu kandydatów - poinformowało biuro prasowe spółki.

Po rozliczeniu umowy na realizację elektrowni węglowej w Ostrołęce Energa i Enea zidentyfikowały możliwość dalszego rozwiązania zawiązanych wcześniej rezerw. Szacowany wpływ na wynik netto grupy Energa w 2022 roku wyniesie około 30 mln zł, a na wynik Enei wyniesie 31,1 mln zł - poinformowały spółki w komunikatach.

MOL Group przejmuje węgierską spółkę ReMat, specjalizującą się w wytwarzaniu regranulatu z odpadów komunalnych i przemysłowych - podał MOL w komunikacie prasowym.

Przychody ze sprzedaży spółki AC w I kwartale 2022 roku wyniosły 62,2 mln zł i są wyższe rdr o 22,3 proc. - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych.

Akcjonariusze Neuki zdecydują w sprawie skupu nie więcej niż 95.000 akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 85,5 mln zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołanego na 28 kwietnia.

