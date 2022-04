Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PZU podpisał umowę finansowania czterech nowych farm wiatrowych o łącznej mocy 108 MW. Właścicielem inwestycji jest fundusz DIF Capital Partners, a wysokość finansowania z PZU wyniesie prawie 220 mln zł - podało PZU w komunikacie prasowym.

Kredyt ze stałą stopą procentową cieszy się coraz większą popularnością w procesie ugód dotyczących kredytów frankowych i opcję tę wybiera ponad 70 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu - poinformowało w piątek PAP Biznes biuro prasowe banku.

Zarząd PGE podjął uchwałę o przydziale wszystkich akcji serii E inwestorom uczestniczącym w procesie subskrypcji. Skarb Państwa, po zarejestrowaniu emisji przez sąd, obejmie akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 2,5 mld zł - podała PGE w komunikacie prasowym. Otwarte fundusze emerytalne obejmą akcje o wartości ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom zostaną przydzielone akcje o wartości ok. 250 mln zł.

Walne zgromadzenie Orange Polska zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 328 mln zł z zysku netto za 2021 rok, co daje 0,25 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 52,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 505,67 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto j.d. Grupy Pracuj w 2021 r. wyniósł 254,7 mln zł, wobec 105,8 mln zł przed rokiem. Przychody z umów z klientami przekroczyły 475,1 mln zł, co oznacza wzrost o 58,7 proc. w porównaniu z 2020 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 257,3 mln zł i była o 73,5 proc. rdr - podała spółka w raporcie.

Grupa Pracuj analizuje konieczność dokonania odpisów w związku z wojną w Ukrainie. Zarząd ocenia, że takie odpisy mogą się pojawić - poinformowali przedstawiciele zarządu. Grupa podtrzymuje intencję przeznaczenia na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

W okresie styczeń-marzec 2022 r. wzrost rdr liczby ogłoszeń w serwisie Pracuj .pl wyniósł 55 proc. - podała Grupa Pracuj w prezentacji. Zarząd ocenia, że sytuacja na rynku może optymistycznie nastrajać na cały 2022 r.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w 2021 roku wyniosły 604,7 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 10 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Mercator Medical ocenia, że marże EBITDA grupy mogą osiągać około kilkanaście proc., gdyż rynek wraca do kondycji "przedpandemicznej" - poinformował podczas piątkowej wideokonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Romański.

ZWZ Erbudu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 20 mln zł - wynika z projektu uchwały na ZWZ zwołane na 20 maja.

Atal rozpoczął sprzedaż 323 mieszkań oraz 6 lokali usługowych w ramach drugiej części osiedla Bursztynowa Zatoka w Gdańsku - poinformował deweloper w komunikacie.

Zarząd Seco/Warwick rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć na dywidendę 2,55 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Mabion miał w czwartym kwartale 37,1 mln zł zysku netto, w porównaniu do 15,8 mln zł straty przed rokiem - podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA wyniósł 27,4 mln zł, podczas gdy w czwartym kwartale 2020 r. Mabion miał 13,2 mln zł straty EBITDA. Mabion prowadzi rozmowy w sprawie finansowania budowy drugiego zakładu i pracuje nad nową strategią spółki, która określi cele na kolejne kilka lat.

Kernel Holding sprzedał 269,16 tys. ton oleju w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22, co oznacza spadek o 28 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Rada Dyrektorów Pepco Group ze skutkiem natychmiastowym powołała Trevora Mastersa na stanowisko dyrektora generalnego (CEO) - podało Pepco w komunikacie. Ze stanowiska dyrektora finansowego zamierza ustąpić Nick Wharton.

Wzywający do sprzedaży 582.156 akcji ASM Group, stanowiących 1,02 proc. głosów, podnieśli cenę oferowaną za akcję do 0,77 zł z 0,65 zł wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

PCF Group nadal jest zainteresowane akwizycjami, ale w grę mogą wchodzić raczej połączenia z innymi podmiotami niż ich przejęcia, a to wymaga dłuższych negocjacji - ocenia prezes spółki Sebastian Wojciechowski.

Zysk netto Quercus TFI wyniósł w pierwszym kwartale 2022 roku 4,5 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Quercus TFI spodziewa się dalszych odpływów środków z funduszy inwestycyjnych w kwietniu, ale ich skala powinna być mniejsza niż w słabym pod tym względem marcu - poinformował prezes Quercus TFI, Sebastian Buczek. Jego zdaniem, trudna sytuacja na rynku utrzyma się w najbliższych miesiącach.

Cavatina Holding, notowany na GPW deweloper biurowy, w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2022 roku pozyskał najemców na 24,5 tys. m kw. w inwestycjach realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Firmy leasingowe udzieliły w okresie styczeń-luty finansowania o wartości 12,05 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3 proc. rdr - poinformował Związek Polskiego Leasingu (ZPL).

