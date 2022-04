Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Bogdanka nie jest w stanie znacząco zwiększyć produkcji. Podtrzymuje, że w tym roku może wyprodukować 9,5 mln ton węgla, może nieznacznie więcej - poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Jak dodał, spółka korzysta ze wzrostów cen węgla, ale w wynikach tego roku widać też będzie wzrost kosztów.

Bogdanka nie jest w stanie znacząco zwiększyć produkcji. Podtrzymuje, że w tym roku może wyprodukować 9,5 mln ton węgla, może nieznacznie więcej - poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Jak dodał, spółka korzysta ze wzrostów cen węgla, ale w wynikach tego roku widać też będzie wzrost kosztów.

Mennica Polska zwiększa moce produkcyjne złota, potencjalnie jego sprzedaż może wzrosnąć z 3 ton do 10 ton rocznie. Spółka chce rozwijać sieć sprzedaży, szuka w Polsce i za granicą podmiotów do przejęcia - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że aktualnie Mennica oferuje możliwość zakupu produktów za dewizy i wymianę walut, rozważa uruchomienie kantoru internetowego.

Zysk netto grupy PGNiG wyniósł w I kw. 2022 roku 4,09 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 4,32 mld zł. EBITDA wyniosła 9,6 mld zł, podczas gdy konsensus zakładał 8,87 mld zł - podała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych wyników.

Getin Noble Bank złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy, zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Bank ocenia, że jego całkowita luka kapitałowa wynosi 4,5 mld zł i liczy, że w efekcie wzrostu stóp procentowych jego zyski będą znaczące, i że uwolni część kapitału dzięki transakcjom sekurytyzacyjnym.

Zarząd Getin Noble Banku ocenia, że aktualny poziom rezerw na portfel kredytów CHF jest adekwatny - poinformował w piątek bank.

Kluczowym elementem działań naprawczych Getin Noble Banku pozostaje poprawa sytuacji kapitałowej, a ta zależy jednak przede wszystkim od decyzji głównego akcjonariusza w zakresie dokapitalizowania banku - poinformowało w piątek PAP Biznes biuro prasowe KNF.

Zysk netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 87,9 mln zł - podał bank w raporcie. Strata netto banku w 2021 roku wyniosła 1,07 mld zł, a wyniki ostatniego kwartału 2021 roku obciążone zostały rezerwą na portfel kredytów w CHF w wysokości 882 mln zł.

Mostostal Płock szacuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto spółki wyniósł 1,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto j.d. Cognor Holding wzrósł w I kwartale do 148 mln zł z 43 mln zł ,a EBITDA do 192,4 mln zł z 80,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wyniki te były rekordowe w historii spółki.

Mostostal Warszawa szacuje, że wypracował w I kwartale 2022 roku 0,7 mln zł zysku netto j.d. - podała spółka w komunikacie. Rok wcześniej zysk sięgnął 1,41 mln zł.

Helio szacuje, że w III kwartale roku 2021/22 (styczeń-marzec 2022 r.) zanotował zysk netto na poziomie 3,06 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

Udziały rynkowe grupy PKP Cargo wyniosły w marcu 2022 roku według masy towarowej 40,4 proc., a według pracy przewozowej 44,3 proc. - podała spółka na Twitterze, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. To odpowiednio o 1 p.p. i 1,7 p.p. więcej niż przed rokiem.

Zarząd Inter Cars będzie wnosił o wypłatę z zysku netto za 2021 r. dywidendy w wysokości 1,42 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 20,12 mln zł.

Kruk liczy, że wyższe koszty finansowe skompensuje obserwowanymi wyższymi spłatami z portfeli. W 2022 roku inwestycje w nowe portfele wynieść mogą ok. 1,5 mld zł - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

InvestCapital, spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna tego portfela to ok. 132 mln euro, czyli 615 mln zł - podał Kruk w komunikacie.

Kruk ocenia, że prawdopodobnie w 2022 roku wyjdzie na rynek obligacji - poinformował członek zarządu spółki Michał Zasępa.

Hydro Aluminium AS, należący do Norsk Hydro, ogłosił w piątek wezwanie na nabycie 100 proc. akcji Alumetalu po 68,4 zł za akcję. Łączna cena zakupu to około. 1,066 mld zł (ok. 232 mln euro) - podał Norsk Hydro w komunikacie.

Pepco, sieć dyskontów o zróżnicowanym asortymencie, uruchomiło pierwszy sklep w Niemczech. Sieć planuje otwarcie kolejnych sklepów, głównie we wschodnich Niemczech - podało Pepco w komunikacie prasowym.

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sieci Biedronka, widzi pierwsze oznaki zmiany zachowania klientów w związku z wysoką inflacją. Robią oni zapasy produktów podstawowych, zaczynają częściej wybierać produkty marek własnych - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

Zarząd NanoGroup w trakcie prac nad sporządzeniem i badaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. powziął wiadomość o planowanej odmowie wydania opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdań - podała spółka w komunikacie. Biegły Rewident jako uzasadnienie planowanej odmowy wydania opinii podał m.in. zagrożenie kontynuacji działalności grupy.

CI Games zawarł z PKO BP umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie do 29 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Cognor Holding nie oczekuje spadku cen w drugim kwartale 2022 roku i wyniki grupy mogą być przynajmniej tak dobre, jak w pierwszym. W całym półroczu EBITDA może sięgnąć 350-400 mln zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami członek zarządu spółki Krzysztof Zoła.

Grupa Inpro w 2022 r. planuje wprowadzić do oferty 1.375 nowych mieszkań i domów, pod warunkiem, że nie nasili się negatywny wpływ pandemii oraz wojny na Ukrainie na możliwość prowadzenia działalności przez spółki w grupie, który ograniczy popyt ze strony klientów - podała spółka w komunikacie prasowym.

Biofactory chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy łącznie 513,54 tys. zł, czyli 0,27 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Boryszewa rekomenduje wypłatę 0,92 dywidendy na akcję z kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Wawelu podjął uchwałę ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych. Buyback obejmie do 208 tys. akcji, a cena za jedną akcję wyniesie 510 zł - podała spółka w komunikacie.

Stalexport Autostrada Małopolska wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zgodę na zmianę od 4 lipca 2022 r. opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach) - podał Stalexport Autostrady w komunikacie.

