Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Bumech, właściciel kopalni Silesia, korzysta z wysokich cen węgla. Ocenia, że w tym roku przychody kopalni mogą wzrosnąć dwukrotnie, do ponad 800 mln zł - poinformował PAP Biznes Andrzej Buczak, prezes Bumechu. Nie wykluczył, że spółka mogłaby wypłacić dywidendę za 2022 rok.

KGHM monitoruje rynki zagraniczne pod kątem przejęć nowych złóż, szuka projektów greenfield w obszarach bliskich logistycznie - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Chludziński.

KGHM złożył z TotalEnergies kilka wniosków o pozwolenie lokalizacyjne na farmy morskie na Bałtyku - poinformował wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok.

KGHM Polska Miedź może nie zrealizować w tym roku pewnego zakresu rzeczowego CAPEX-u, choć kwotowo wydatki mogą być zgodne z budżetem - poinformował wiceprezes KGHM Andrzej Kensbok.

PKP Cargo szacuje, że odnotowało w I kwartale 2022 roku 47,6 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1.166,3 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami - podała spółka w komunikacie.

Grupa AmRest podtrzymuje założenia, że w 2022 roku jej przychody mogą wzrosnąć o ponad 10 proc. - powiedział członek zarządu Eduardo Zamarripa podczas telekonferencji dla inwestorów.

Skorygowana EBITDA przejętych niedawno przez Allegro spółek Mall Group i WE|DO CZ w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2022 roku była ujemna i wyniosła 96 mln zł - poinformowało Allegro w komunikacie.

Zortrax zwiększył w I kw. 2022 r. przychody o 48 proc., do 17,6 mln zł, znormalizowana EBITDA wyniosła 2,7 mln zł (wobec 0,7 mln zł kwartał wcześniej) - poinformował producent drukarek 3D w komunikacie. Wzrost przychodów spółka tłumaczy koncentracją na rynkach o dużym potencjale: edukacyjnym i kosmicznym.

PKO BP i Bank Pekao przygotowały nową ofertę depozytową, z wyższym oprocentowaniem - poinformowały w piątek banki.

Aplisens zakłada, że w związku ze spodziewanym spadkiem przychodów z rynków WNP w całym 2022 r. może nie utrzymać dynamiki wzrostu sprzedaży z pierwszego kwartału. Pozytywnie w perspektywie drugiego kwartału prezentuje się obraz rynków UE oraz segmentu "Rynki pozostałe" - ocenili przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

Zarząd Cognor Holding rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę przeznaczyć 25,7 mln zł, do daje 0,15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych rekomenduje, by z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć 115 mln zł na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 2,74 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Inkaso WEC rekomenduje wypłatę 0,03 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 296,5 tys. zł - podała spółka.

Zarząd Instalu Kraków rekomenduje, by z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć na dywidendę prawie 7,3 mln zł, co daje 1 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Introl chce przeznaczyć z zysku netto za 2021 rok kwotę 6,2 mln zł na dywidendę, co daje 0,24 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Artur Klimczak zrezygnował z funkcji prezesa Getin Noble Banku - poinformował bank w komunikacie. Rezygnacja została uzasadniona stanem jego zdrowia.

Przychody T-Mobile Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 2 proc. rok do roku, do 1,58 mld zł, a wynik EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAaL) zwiększył się o 4,9 proc. do 452 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Atende nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2022 roku z kapitału zapasowego - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie.

Przejęcie Twittera zostaje czasowo wstrzymane w oczekiwaniu na informacje nt. ilości fałszywych kont - podał prezes Tesli Elon Musk. Po tej informacji akcje Twittera idą w dół o 16 proc. przed sesją.

