Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Kernel Holding, ukraiński producent zbóż i oleju słonecznikowego notowany na warszawskiej giełdzie, miał w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 stratę netto na poziomie 103 mln USD. Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego zysk wyniósł 297 mln USD, co oznacza spadek o 14 proc. rdr - podał Kernel w raporcie kwartalnym.

Kredytodawcy Inter Cars wyrazili zgodę na podwyższenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych o 78 mln zł, a kredytów odnawialnych o 122 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Votum odnotowało w pierwszym kwartale 2022 roku 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,3 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 55,7 mln zł wobec 43 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEZ zdecyduje o wypłacie 44 CZK dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał WZ zwołanego na 28 czerwca.

Photon Energy zwiększy wartość programu emisji obligacji o 10 mln euro do 65 mln euro - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo odnotowało w I kwartale 2022 roku 47,6 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1.166,3 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami - podała spółka w komunikacie. Wyniki były zgodne z szacunkami.

Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec marca 2022 r. wynosił ok. 598 mln zł, w porównaniu do 302, 6 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Elektrotim, w związku z realizacją kontraktu budowy bariery elektronicznej na granicy, ograniczył bieżącą akwizycję nowych, szczególnie krótkoterminowych kontraktów, by skierować odpowiedne zasoby na realizację tej umowy.

Zarząd STS Holding rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. kwoty 53,22 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa Amica w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła przychody o blisko 6 proc. rdr do 844 mln zł. Skonsolidowany zysk netto spadł do 2,9 mln zł 34,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Producent AGD odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej i wskazuje, że 2022 r. będzie wymagający pod względem marż.

Efecte Oyj zaprasza do sprzedaży 6.858.915 akcji InteliWise, po 3,99 zł za sztukę - podał pośredniczący w zaproszeniu Trigon DM.

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,92 dywidendy na akcję z kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze KPPD-Szczecinek zdecydowali, że spółka wypłaci 2 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie na ten cel trafi 3,24 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja wynosił na koniec marca 2022 roku 2,23 mld zł, z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów - podała spółka w raporcie kwartalnym. W pierwszym kwartale spółki z grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 177,1 mln zł, z wyłączeniem konsorcjantów.

Amica w związku ze wzrostem kosztów produkcji planuje co najmniej 5 proc. podwyżkę cen - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, że rynek AGD notuje popandemiczne spowolnienie dynamiki wzrostu do 5-10 proc.

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Compu zarekomendował wypłatę 14,35 mln zł dywidendy, czyli 3 zł na akcję - podał Comp w komunikacie. Spółka chce też przeznaczyć 9,56 mln zł na skup akcji własnych.

Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w pierwszym kwartale 2022 roku spadł do 4,9 mln zł z 16,4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Przychody wzrosły do 320,1 mln zł z 303,1 mln zł.

Zarząd BBI Development uchwalił program skupu max. 926 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia - podała spółka w komunikacie.

Krynicki Recykling szacuje, że skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 9,7 mln zł, co oznacza spadek rdr o 33 proc. - podała spółka w komunikacie.

Elektrotim, pomimo odnotowanej w pierwszym kwartale straty netto, cały 2022 r. chce zakończyć zyskiem wyższym niż ten pokazany w 2021 r. - poinformował PAP Biznes prezes Ariusz Bober. Grupa renegocjuje kontrakty, by częściowo zniwelować wzrost kosztów materiałów, a w lipcu prawdopodobnie rozpocznie realizację "fizycznej" części umowy na budowę bariery.

Erbud zaprasza do składania ofert sprzedaży do 166.666 akcji spółki, stanowiących 1,34 proc. w kapitale zakładowym, po 120 zł za papier - podała spółka w komunikacie.

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał Elektrociepłowni Będzin w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty na rzecz Polskiej Grupy Górniczej kwoty 6,5 mln zł wraz z odsetkami oraz kwoty ok. 207 tys. zł tytułem kosztów procesu, w związku z pozwem o zapłatę złożonym przez PGG - podała Elektrociepłownia Będzin w komunikacie.

