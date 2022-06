Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w maju do 24,3 USD z 20,5 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał spadł w maju do 9,8 USD z 14,8 USD.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w maju do 24,3 USD z 20,5 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał spadł w maju do 9,8 USD z 14,8 USD.

Prawdopodobieństwo powodzenia transakcji fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos są wysokie, jednak obecne świetne otoczenie makro daje podstawy do lekkiego podwyższenia parytetu wymiany akcji na korzyść Lotosu - uważa Michał Kozak, analityk Trigon DM.

QIAGEN ogłasza przymusowy wykup 646.278 akcji spółki Blirt, stanowiących 3,7 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowało pośredniczące w wykupie Ipopema. Cena wykupu wynosi 16,28 zł za jedną akcję.

Zarząd spółki Małkowski-Martech rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 562,8 tys. zł, co daje 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ultimate Games zdecydowało o wypłaceniu z zysku netto za 2021 rok 1,5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 7,85 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie CDRL zdecydowało, że z zysku netto za 2021 rok dywidenda na akcję wyniesie 0,75 zł - podała spółka w komunikacie.

Priorytetem P.A. Nova w najbliższym czasie jest obniżenie poziomu finansowania - spółka chce jak najszybciej dokonać wykupu obligacji, które zostały wyemitowane w zeszłym roku. Na ten cel mają trafić m.in. środki ze sprzedaży obiektu handlowego DIY - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

CI Games podniósł cenę w wezwaniu na akcje United Label do 18,04 zł z 18,02 zł oferowanych wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Mo-Bruk podpisał z miastem Gorlice aneks do umowy na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton. Wartość umowy wzrośnie o 24,2 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Spółka widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania, co powinno odzwierciedlić się w osiąganych w przyszłych okresach przychodach.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała urządzenie QPatch - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie. Łącznie z rejestracją QPatch'a spółka uzyskała rejestrację aplikacji mobilnej: QPatch Mobile Application oraz aplikacji PC: QPatch Downloader.

DB Energy i Last Energy podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w Polsce w zakresie małych elektrowni jądrowych dla przemysłu - poinformowało DB Energy w komunikacie.

Zarząd Kino Polska TV rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafiło 9,91 mln zł, co daje 0,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Unibep podpisał z PHN Kolejowa umowę na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie wyniesie 65,21 mln zł netto.

Akcjonariusze QubicGames zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia do 800.000 akcji własnych spółki, stanowiących nie więcej niż 5,09 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 30 czerwca.

Oferta złożona przez konsorcjum Torpolu i Torpol Oil&Gas otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG - podał Torpol w komunikacie. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 393 mln zł brutto, czyli ok. 319,5 mln zł netto.

Zarząd spółki Indos podjął uchwałę w sprawie emisji do 150 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K6 o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusz Forever Entertainment zgłosił na walne zgromadzenie projekt uchwały, który zakłada wypłatę 0,03 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. WZ w tej sprawie zaplanowane jest na 13 czerwca.

Walne zgromadzenie Drozapol-Profil zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 9,18 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Cedrob zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji Gobarto po cenie 7,25 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w procesie Ipopema Securities.

BFG wyznaczył BNP Paribas Bank Polska minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) na poziomie indywidualnym na 15,99 proc. wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM) - podał bank w komunikacie. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

