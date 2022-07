Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Dom Development nie obejmie 100 proc. udziałów w spółce RSKK z powodu niespełnienia warunków zawieszających - poinformował Dom Development w komunikacie.

Od 1 lipca 2022 roku PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza automatyczną obniżkę dla klientów biznesowych, która wyniesie 15 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku spółka sprowadziła 29 ładunków LNG - poinformowało PGNiG w komunikacie.

PGNiG zawarło umowę kredytową z podmiotami grupy finansowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation do kwoty 170 mln euro na okres 9 miesięcy - poinformowała gazowa spółka w komunikacie.

Dino rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - poinformowała spółka w komunikacie. Termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat.

Columbus Energy chce w wakacje złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, a wprowadzenie notowań do obrotu na GPW odbędzie się bez publicznej oferty akcji - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Games Operators zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Efecte przedłuża zapisy w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji InteliWise do 6 lipca. Przewidywana data rozliczenia zapisów otrzymanych w przedłużonym okresie to 11 lipca - podało Efecte w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Energoaparatury zdecydowało, że spółka wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała Energoaparatura w komunikacie. Wcześniej zarząd proponował, by dywidenda wyniosła 0,05 zł na akcję.

Zarząd Columbus Energy zawiesił negocjacje dotyczące zaangażowania kapitałowego w spółkę, prowadzone z funduszem inwestycyjnym ze Stanów Zjednoczonych - poinformował Columbus Energy w komunikacie.

Akcjonariusze JSW zdecydowali w piątek, że spółka przeznaczy zysk za 2021 rok w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją zarządu.

Cavatina Holding wyemituje 3,5-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy rozpoczynają się w piątek, 1 lipca - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku miała 86,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 62 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie trzech miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku (I kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,21 mln USD i były o 16,8 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w szacunkach.

Atal zawarł w I półroczu 2022 roku 1.340 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował deweloper w komunikacie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Altusa, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - podał Altus w komunikacie. WSA dwa lata temu oddalił skargę Altus TFI na kary nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Walne zgromadzenie Indos zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 1,28 mln zł, co daje 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

FinTech Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju działalności - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Skarbowej zdecydowało o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok - podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 1 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care zdecydowało o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowało o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie.

