Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Enea zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerw, które obniżą skonsolidowany wynik EBITDA w pierwszym półroczu tego roku o ok. 586 mln zł, a zysk netto o ok. 474,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Agencja Moody's podniosła rating PKN Orlen do "Baa1" z "Baa2", perspektywa ratingu pozostaje pozytywna - poinformował Moody's w komunikacie prasowym.

Dino Polska podtrzymuje, że celem na ten rok jest utrzymanie płaskiej marży EBITDA rdr - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Dino Polska może ostrożniej wybierać lokalizacje pod nowe sklepy - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. W związku ze wzrostem stóp procentowych spółka chciałaby ograniczyć finansowanie dłużne i finansować rozwój z własnych przepływów.

Ryvu Therapeutics w ramach planów rozwoju na lata 2022-24 chce zainwestować ok. 535 mln zł, z czego ok. 297 mln zł ma trafić na rozwój kliniczny projektów spółki (m.in. szeroki rozwój kliniczny RVU120, a także rozpoczęcie badania fazy I dla jednego nowego kandydata z portfolio projektów na wczesnym etapie) - podała spółka w komunikacie prasowym. Jednym ze źródeł finansowania rozwoju ma być emisja do 8.465.615 akcji w ramach kapitału docelowego.

Klabater podtrzymuje, że najnowsza gra spółki, "Moonshine Inc.", zadebiutuje w III kwartale - poinformowali przedstawiciele zarządu. Najnowszy trailer gry ma być pokazany podczas targów Gamescom w Kolonii, gdzie Klabater ujawni również datę premiery. Jednocześnie trwają prace nad kontynuacją gry "Crossroad Inn".

