Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating mBanku na poziomie "BBB-" i rating indywidualny "viability rating" na poziomie "bbb-". Jednocześnie agencja usunęła te ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (RWN) - poinformował Fitch w komunikacie. Perspektywa ratingu długoterminowego banku jest negatywna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę mBanku na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2021 r. o nałożeniu na mBank kar pieniężnych - poinformowała Komisja w komunikacie.

Akcjonariusze LPP zdecydują o wyrażeniu zgody na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki zwołane na 23 września. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ciech kontynuuje produkcję i nie rozważa jej wstrzymania w związku z sytuacją na rynku gazu. Dopóki grupa jest w stanie odzwierciedlać rosnące ceny gazu w cenach swoich produktów nie planuje zmniejszać wolumenów - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

Ciech podtrzymuje możliwość podpisania umowy akwizycyjnej do końca 2022 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Potencjalna transakcja nie wpłynie na cel dzielenia się z akcjonariuszami zyskiem.

Ambicją Ciechu jest zrealizowanie prognozy na 2022 r. w jej górnych widełkach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. W drugim półroczu oczekiwany jest wzrost w segmentach: Sodowy i Krzemiany.

Akcjonariusze byłej Grupy Lotos złożyli pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Lotosu w sprawie połączenia z PKN Orlen, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tej uchwały - podał PKN Orlen w komunikacie. W ocenie spółki pozew jest bezzasadny.

PKP Cargo odnotowało w I połowie 2022 roku 42,4 mln zł skonsolidowanej straty netto i 2.451,5 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami - podała spółka w komunikacie. Wyniki były zgodne z szacunkami.

PKP Cargo przygotowuje nową strategię, negocjuje z PKP Energetyka nową umowę na dostawy energii i liczy się z tym, że koszty energii wzrosną radykalnie. Dodatkowe przewozy węgla będą realizowane z "godziwą" marżą - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

Nie zaistniały żadne podstawy prawne, ani faktyczne dla wdrożenia przez Tauron wykonawstwa zastępczego na bloku 910 MW w Jaworznie, Rafako nie zaprzestało wykonywania prac naprawczych i wykonuje swoje zobowiązania kontraktowe - poinformowało Rafako w oświadczeniu.

Ukraińska grupa rolnicza IMC spodziewa się pełnego obudowania wolumenów eksportu zbóż i roślin oleistych drogą morską od października-listopada 2022 r. - poinformowała notowana na warszawskiej giełdzie spółka.

Erbud podpisał umowę na budowę Hal Nadarzyn Maximus wraz z infrastrukturą towarzyszącą za 40,2 mln euro- poinformowała spółka w komunikacie.

Sprzedaż Ultimate Fishing Simulator 2 w formule Early Access na platformie Steam przekroczyła 13,6 tys. sztuk. Kontynuacja gry największą popularnością cieszy się w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Niemczech, a także w Chinach i Japonii - poinformowała spółka w komunikacie.

Relpol dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki zależnej w Rosji - podała spółka w komunikacie.

Grupa Wielton kupiła pozostałe 25 proc. udziałów i stała się jedynym właścicielem brytyjskiej firmy Lawrence David. Kwota przejęcia udziałów wyniosła 0 GBP - podał Wielton w komunikacie prasowym.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Lubawy w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 38,5 proc. rdr, do 23,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Vistal Gdynia otrzymał z Okręgowego Sądu w Warszawie pozew Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kwoty 4,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Grodna proponuje, by spółka wypłaciła 0,84 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 12,92 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Grodno rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, jedną z rozważanych opcji jest pozyskanie inwestora branżowego - podała spółka w komunikacie. Jak dodano, do spółki wpłynęła propozycja potencjalnej współpracy operacyjnej i kapitałowej od podmiotu branżowego.

Libet 2000, spółka zależna Libetu, zawarła z firmą Polbruk warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach za 28,16 mln zł netto - podał Libet w komunikacie. Grupa negocjuje jeszcze sprzedaż na rzecz Polbruku aktywów przypisanych do zakładów w Libiążu i Żorach.

Polska Grupa Górnicza uruchamia sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, którzy będą przewozić węgiel kupiony w e-sklepie PGG do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania klientów i wydawać go im - podała spółka w piątkowym komunikacie.

