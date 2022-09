Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Polska Grupa Górnicza, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na węgiel, zdecydowała o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku. Nakłady inwestycyjne wzrosną o ok. 2 mld zł w stosunku do wcześniejszych planów - podała spółka w komunikacie prasowym. Od 8 września PGG podniosła ceny węgla opałowego w sklepie internetowym o ok. 20 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Polska Grupa Górnicza, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na węgiel, zdecydowała o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku. Nakłady inwestycyjne wzrosną o ok. 2 mld zł w stosunku do wcześniejszych planów - podała spółka w komunikacie prasowym. Od 8 września PGG podniosła ceny węgla opałowego w sklepie internetowym o ok. 20 proc.

Atal spodziewa się, że w całym 2022 r. sprzeda ok. 2 tys. mieszkań - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji. Na początku roku deweloper oczekiwał sprzedaży na poziomie ok. 2,5 tys. Sprzedażowo czwarty kwartał może być lepszy niż trzeci.

Atal podtrzymuje, że średniookresowo chce notować marżę brutto na sprzedaży na poziomie ok. 25 proc. Po spadku marży do niespełna 20 proc. w drugim kwartale zarząd ocenia, że w drugim półroczu powinna być na co najmniej 25 proc. poziomie - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji.

Helio szacuje, że w IV kwartale roku 2021/22 (kwiecień - czerwiec 2022 r.) zanotowało stratę netto na poziomie 0,9 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał dystrybutor bakalii w komunikacie.

Spółka Baltic Power podpisała umowy na wykonanie, dostarczenie i instalację morskich stacji elektroenergetycznych oraz fundamentów farmy wiatrowej zlokalizowanej na Bałtyku - podał Orlen w komunikacie prasowym.

Rada Nadzorcza Bumechu powołała Artura Siewierskiego na stanowisko prezesa zarządu - poinformowała spółka w komunikacie. Dotychczasowy prezes Andrzej Buczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 9 września 2022 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę spółki Ferro na decyzję organu drugiej instancji o utrzymaniu w mocy decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego Ferro w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r. w kwocie 1,89 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Rubber Company po analizie testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółki zależnej Draftex Automotive GmbH uznał, że jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego w kwocie 19,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Odpis nie będzie miał wpływu na wyniki skonsolidowane.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana//

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl