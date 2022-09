Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa Selena zanotowała w drugim kwartale 2022 roku 23,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 21,8 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Przychody z umów z klientami wzrosły do 499,2 mln zł z 438,2 mln zł przed rokiem.

PGE Baltica, spółka z grupy PGE, przystąpiła do etapu przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu Baltica 1. Badania przeprowadzi konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy Mewo - podała PGE Baltica w komunikacie prasowym.

Grupa Amica w II kwartale 2022 roku miała 7,2 mln zł straty netto wobec 21,1 mln zł zysku netto rok wcześniej. Producent AGD odczuwa wzrost cen surowców i zapowiada drugą turę podwyżek w drugiej połowie bieżącego roku - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 0,6 mln zł straty netto.

Grupa Amica, która z powodu spadku popytu na AGD i wzrostu kosztów komponentów poniosła w II kwartale 2022 roku 20 mln zł straty operacyjnej, widzi ryzyko jej pogłębienia w III kwartale - poinformował na telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, że IV kw. zapowiada się dla grupy nieco bardziej optymistycznie.

Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił spółce Central Fund of Immovables zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności czterech uchwał NWZ Mercator Medical z lipca tego roku poprzez zakazanie Mercatorowi dalszego odsprzedawania 876.731 akcji własnych, jakie nabył do 27 lipca na podstawie uchwał ZWZ z 2020 r. i 2021 r.- podał Mercator w komunikacie.

Rada nadzorcza Bogdanki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Artura Wasila ze składu zarządu. Obowiązki prezesa powierzono Arturowi Wasilewskiemu, zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych - podała spółka w komunikacie.

Synektik Czech Republic podpisał z czeską spółką Nemocnice Jihlava umowę na dostawę systemu robotycznego da Vinci - podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy to 53,6 mln koron czeskich, co - według średniego kursu NBP - oznacza kwotę ok. 10,3 mln zł.

GTC zmniejsza planowaną emisję akcji serii P do 200 mln z 312 mln zakładanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie zwołane na 20 września.

PKN Orlen podpisał z Energą, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Orlenu, porozumienie dotyczące finansowania budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku - poinformował płocki koncern w komunikacie. Orlen pokryje w całości koszty inwestycji, ale przy założeniu, że nie będzie to więcej niż 2,5 mld zł.

PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem pakietu kontrolnego w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt - poinformowała agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje z źródeł w Berlinie i Warszawie. Biuro prasowe Orlenu nie komentuje tych informacji.

PGE przyspieszyła przygotowania do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i dostawę bateryjnego magazynu energii elektrycznej przy elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh oraz budowę przyłącza do sieci 400 kV - podała PGE w komunikacie prasowym. Postępowanie ma zostać uruchomione jeszcze w tym roku.

mBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkową składkę w wysokości 50,5 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów mBanku w trzecim kwartale.

Zarząd genXone podpisał z duńskim podmiotem z sektora health-tech Metacautic Aps list intencyjny dotyczący współpracy obu podmiotów - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Wittchen podtrzymuje cel kontynuacji dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w tym roku, zakłada poprawę marży operacyjnej - poinformowali przedstawiciele spółki. Wittchen nie widzi istotnego spadku popytu w trzecim kwartale, w lipcu i sierpniu sprzedaż wzrosła łącznie o ponad 50 proc. rdr.

