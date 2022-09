Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

PGNiG zawarł ze spółkami z grupy Equinor umowy na dostawy gazu od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld metrów sześciennych rocznie - podała spółka w komunikacie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Komisja Nadzoru Finansowego nie chce zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku, więc pozostanie on na poziomie 0,5 proc. - podał bank w komunikacie.

Mabion zawarł z Novavax aneks do umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej, wydłużający czas jej trwania do końca 2026 r., oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia dotyczący wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19 - podał Mabion w komunikacie. Spółka zamierza zaktualizować harmonogram prac projektowych związanych z rejestracją MabionCD20.

Votum odnotowało w pierwszym półroczu 2022 roku 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

Bumech miał w pierwszym półroczu 2022 roku 197,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wcześniej Bumech szacował EBIT w tym okresie na 180 mln zł.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 515,4 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 50 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Dwie oferty PGNiG Termika wygrały aukcję kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Wartość zwycięskich ofert wyniosła ok. 300 mln zł - poinformował URE w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro - wynika z uchwał NWZ spółki. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Należąca do JSW Koks koksownia Przyjaźń pracuje nad przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych po czwartkowym wypadku. Zwiększona zostanie produkcja na pozostałych koksowniach grupy - podała JSW w komunikacie prasowym.

Konsorcjum Polenergii i jej spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru - podała Polenergia w komunikacie. Łączna kwota potencjalnego dofinansowania projektu w formie dotacji wynosi 95,1 mln zł.

Develia kupiła prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciszewskiego za 31,5 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Develia chce tam zrealizować projekt inwestycyjny na ok. 175 lokali mieszkalnych.

Grupa Enel-Med szacuje skonsolidowaną EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r. na ok. 14 mln zł, a przychody ze sprzedaży na 235,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem zysk EBITDA grupy wyniósł 28,5 mln zł, a przychody 215,3 mln zł.

MLP Group zdecydował o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji w wielu seriach do kwoty 100 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,28 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunku wyników spółki za I półrocze 2022 roku. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,8 mln zł.

All in! Games zawarł ze spółką Ovid Works porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy wydawniczej dotyczące gry Metamorphosis - podała spółka w komunikacie.

VRFabric, spółka zależna SimFabric, planuje debiut na NewConnect - poinformował SimFabric w komunikacie.

Siemens jest zadowolony z wprowadzonych w spółce rozwiązań ESG i podtrzymuje plan dojścia do zeroemisyjności do 2030 - powiedział PAP Biznes CEO Siemens Polska Maciej Zieliński. Dostrzega problemy z ESG w polskich firmach i ostrzega, że stracą przewagi konkurencyjne, jeśli nie dostosują się do regulacji.

