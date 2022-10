Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

CCC podpisał z bankami aneks do umowy dotyczący zmiany terminu spłaty kredytów o wartości 250 mln zł na dzień 27 października 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

CCC podpisał z bankami aneks do umowy dotyczący zmiany terminu spłaty kredytów o wartości 250 mln zł na dzień 27 października 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Agory rozpoczyna procedurę konsultacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych - podała spółka w komunikacie. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 84 pracowników w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 roku. Przyczyną zwolnień jest dążenie do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w spółce oraz redukcja kosztów działalności.

JSW zawarła aneks do umowy wieloletniej z ArcelorMittal Poland i uzgodniła warunki współpracy ws. dostaw węgla koksowego w latach 2023-25 - podała JSW w komunikacie.

Asseco Poland szacuje, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Asseco Poland w III kwartale wyniósł 127 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 128,7 mln zł.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w pierwszej części przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonego przez Energa Operator - podał Apator w komunikacie. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 63,3 mln zł. Po skorzystaniu przez zamawiającego z prawa opcji wartość oferty może wzrosnąć do ok. 76 mln zł.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 35,72 proc. całego rynku wobec 36,72 proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Inwestorzy objęli całą emisję 3.349.576 akcji NanoGroup, oferowanych po 1 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Bowim szacuje, że miał po trzech kwartałach 2022 roku 2,112 mld zł przychodów netto, co stanowi wzrost o 393,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - poinformowała spółka w komunikacie. Jednostkowy zysk operacyjny grupy wyniósł w tym czasie 154,8 mln zł, co stanowi spadek o 49,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

British Automotive Holding ma porozumienie w sprawie restrukturyzacji grupy dealerskiej - poinformowała spółka w komunikacie.

Lentex skupił 1.789.790 akcji własnych, stanowiących 4,16 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd ZM Ropczyce podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 r. w wysokości ponad 4,8 mln zł, tj. 1,00 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics zdecydowało o emisji akcji serii I, J, K i L w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Biofund Capital Management LLC - poinformowała spółka w komunikacie.

