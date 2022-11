Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała z dniem 4 listopada 2022 roku Tomasza Zdzikota, dotychczasowego wiceprezesa, na stanowisko prezesa - podała spółka w komunikacie.

Strata netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 62,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 150,4 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Rynek oczekiwał o 15 proc. wyższej straty na poziomie 74 mln zł.

Alior Bank w kolejnych kwartałach oczekuje wzrostu wyniku z tytułu opłat i prowizji i spodziewa się, że koszty ryzyka nieco wzrosną, ale za cały 2022 rok nie powinny one znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, czyli 1,6 proc. - podał bank w prezentacji.

Alior Bank liczy, że w 2022 roku osiągnie zysk wyższy niż w 2021 roku, a koszty ryzyka w 2023 roku nie przekroczą średnioterminowego celu strategicznego na poziomie 1,9 proc. - poinformował PAP Biznes prezes banku Grzegorz Olszewski.

Alior Bank liczy, że rynek kredytów ratalnych pozostanie silny, chce być przygotowany na szybki wzrost w segmencie kredytów hipotecznych. Bank uruchomi nową formę usług płatności, która ma być jednym z elementów nowej strategii. Od czasu uruchomienia programu wakacji kredytowych poziom nadpłat kredytów hipotecznych istotnie spadł - poinformowali przedstawiciele banku.

Dino Polska podtrzymuje, że celem na ten rok jest utrzymanie płaskiej marży EBITDA rdr - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. Spółka nie widzi istotnej zmiany w zachowaniu klientów.

Dino Polska zakłada, że CAPEX w 2023 r. nie będzie dużo niższy rdr - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy MOL w trzecim kwartale 2022 r. wzrósł o 52 proc. rdr do poziomu 1,449 mld USD. Po trzech kwartałach oczyszczona EBITDA wyniosła 3,627 mld USD - podał MOL w komunikacie. Grupa podniosła prognozę całorocznego wyniku do 4,1-4,4 mld USD.

Grupa CCC zakłada, że w 2023 roku wydatki inwestycyjne w CCC i HalfPrice będą mniejsze o 25 proc. rdr - poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Grupa CCC zakłada obecnie, że w 2022 roku przychody wynieść mogą 9-9,2 mld zł - poinformował prezes Marcin Czyczerski. Wcześniej spółka przewidywała, że sprzedaż grupy może wynieść 9-10 mld zł.

Zakończono połączenie TFI PZU i TFI Energia z grupy PZU, po transakcji aktywa pod zarządzaniem TFI PZU wzrosły o ok. 5,2 mld zł - poinformowała grupa PZU w komunikacie prasowym.

Allegro podnosi ceny rocznych subskrypcji, pakiet Smart wzrośnie z 49 zł do 59 zł, a cena Smart Student wzrośnie z 39 zł do 49,90 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Nowe ceny nie będą obejmować subskrypcji rocznych wykupionych przed 21 listopada.

Portfel zamówień spółek z grupy kapitałowej ZUE wynosi około 1,5 mld zł wobec 1,4 mld zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. ZUE ma obecnie złożone najlepsze oferty w przetargach kolejowych w Polsce i Rumunii na łączną kwotę ok. 1,3 mld zł.

Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 mln zł - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem skorygowana EBITDA wyniosła 12 mln zł.

Unibep zawarł umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie. Wynagrodzenie za realizację całej inwestycji wynosi ok. 98,6 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Unibep szacuje, że wartość portfela do realizacji w segmencie generalnego wykonawstwa w czwartym kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 1,51 mld zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Stalproduktu wyniosły w trzecim kwartale 2022 roku 1.447 mln zł - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 1.352 mln zł.

Fundusz Familiar SICAV-SIF zmniejszył zaangażowanie w CPD poniżej 5 proc. głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł - podał KNF w komunikacie.

