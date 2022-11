Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Comarch chce zwiększać obecność w Azji Południowo-Wschodniej, gdyż to ważny region z ogromnymi zasobami, w którym nie widać kryzysu gospodarczego - ocenia prezes spółki Janusz Filipiak. Jego zdaniem, przyszłość branży leży w telemedycynie, rozwiązaniach chmurowych i usługach finansowych dla firm.

Lokum Deweloper obserwuje w czwartym kwartale większą aktywność klientów, ale spodziewa się, że będzie on słabszy niż w poprzednim roku, a wynik sprzedażowy będzie zbliżony do rezultatów z dwóch poprzednich kwartałów - ocenił w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Bartosz Kuźniar. Zdaniem prezesa, nic nie wskazuje na to, aby sytuacja na rynku mieszkaniowym miała się poprawić w najbliższym czasie.

ZE PAK ocenia, że nowe regulacje wynikające z rozporządzenia ws. obliczania limitu ceny nie pozwolą spółce osiągnąć przychodów ze sprzedaży energii, które pokryłyby w całości koszty wytworzenia energii - podała spółka w komunikacie.

Zarząd CCC zmienił termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 r. na 1 grudnia 2022 r. - poinformowało CCC w komunikacie.

Skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy Orlen zwiększy się w trzecim kwartale tego roku o około 5,9 mld zł z powodu przejęcia Grupy Lotos - poinformował PKN Orlen w piątek. Zaznaczono, że to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym.

Answear, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, zakłada, że dynamika wzrostu przychodów w czwartym kwartale może być niższa niż w trzecim kwartale, a bardziej zbliżona do dynamik z poprzednich dwóch kwartałów - poinformował prezes Answear Krzysztof Bajołek.

AB planuje wypłacić 1,25 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2021/2022 - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołanego na 15 grudnia. AB planuje także zwiększyć o 95 mln zł kapitał rezerwowy na skup akcji własnych w celu umorzenia.

Strata netto j.d. Agory w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 23,5 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przedział oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes zakładał od 1,8 mln zł straty netto do 0,7 mln zł zysku netto.

Agora podniosła prognozę wzrostu rynku reklamy zewnętrznej w 2022 rok do 25-30 proc. z 20-25 proc. wcześniej przewidywanych - poinformowała spółka w raporcie.

Agora przewiduje stabilizację rynku reklamy w Polsce w 2023 roku - poinformował prezes Bartosz Hojka podczas piątkowej telekonferencji. Dodał, że spodziewa się zwyżki rynku kinowego w przyszłym roku.

Atal spodziewa się, że sprzedaż w czwartym kwartale 2022 r. będzie podobna do tej z trzeciego kwartału, a w całym roku powinna wynieść ok. 2,1 tys. lokali - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji. W 2023 r., przy założeniu stabilizacji w czwartym kwartale 2022 r., zarząd oczekuje poprawy w drugim półroczu.

Atal ocenia, że jest duża szansa na utrzymanie marży brutto na poziomie 25 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej wideokonferencji. Dodali, że na rynku można zaobserwować znaczący spadek cen gruntów, poprawiła się także sytuacja w zakresie dostępności wykonawców. Te dwa czynniki pomagają skompensować zwyżkę cen materiałów.

Trakcja zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy układu torowego na stacji Biała Podlaska i stacji Małaszewicze - podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 109,6 mln zł.

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, zanotowała w trzecim kwartale 2022 roku 46,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 31,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody z umów z klientami wzrosły do 569 mln zł z 493,1 mln zł przed rokiem.

ML System miał w trzecim kwartale 2022 r. 63,7 mln zł przychodów, 8,2 mln zł EBITDA, 0,7 mln zł EBIT i 0,9 mln zł straty netto - wynika z raportu kwartalnego.

Grupa CDRL w III kw. 2022 roku odnotowała stratę netto w wysokości 3,8 mln zł wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej - podał dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej w komunikacie prasowym. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 114 mln zł wobec 123,9 mln zł w III kw. 2021 r. Marża na sprzedaży towarów wzrosła do 50,2 proc.

Columbus Energy przyjął ofertę wiążącą od Engie Zielona Energia w sprawie sprzedaży farm fotowoltaicznych o mocy 102,5 MW za kwotę 97,6 mln euro plus udział w zyskach tych farm do końca 2026 roku - poinformował Columbus Energy w komunikacie.

Skarbiec Holding miał ok. 3,7 mln zł straty netto w III kwartale 2022 r. (w I kw. roku obrotowego 2022/2023 ) wobec 12,7 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Kaufland Polska od stycznia 2023 r. podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Na podwyżki dla pracowników przeznaczy łącznie 120 mln zł - podał Kaufland w komunikacie prasowym.

Grupa Torpol miała po trzech kwartałach 2022 r. 105,8 mln zł zysku netto i 731,8 mln zł przychodów ze sprzedaży - podał Torpol w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Portfel zamówień grupy ma wartość prawie 1,2 mld zł netto, bez udziałów konsorcjantów.

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do organów ścigania o podejrzeniu manipulacji w obrocie akcjami HUB .Tech SA - podała komisja w komunikacie.

Grupa Ferro odnotowała w trzecim kwartale 2022 roku 13,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik spółki okazał się lepszy od oczekiwań, bowiem analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się zysku netto na poziomie 12,9 mln zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują w latach 2023-2036 przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ok. 36 mld zł - poinformowała spółka w raporcie.

