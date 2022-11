Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Rada Dyrektorów Pepco Group podczas WZA zaplanowanego na 2 lutego 2023 r. zaproponuje powołanie Andy'ego Bonda, byłego prezesa Pepco Group, na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów - podała spółka w komunikacie. Ponadto, w kwietniu do Pepco Group, jako dyrektor finansowy, dołączy Neil Galloway.

Photon Energy Group, nabywając pakiet akcji od PGE Ventures, Newberg i ASI Valuetech Seed Fund za ok. 6,9 mln euro, zwiększył udział w kapitale zakładowym spółki Lerta do 56,75 proc. z 24,27 proc. wcześniej - podał Photon Energy w komunikacie. Photon zamierza nabyć pozostały pakiet akcji spółki do końca roku.

Enea udzieliła gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan za zobowiązania spółki zależnej Enea Trading do kwoty 300 mln USD. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne z tytułu transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez spółkę zależną - podała Enea w komunikacie.

Grupa Amica w III kwartale 2022 roku miała 7,8 mln zł straty netto j.d. wobec 23,2 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 11,5 mln zł straty netto. Grupa spodziewa się sezonowo wyższego popytu na sprzęt grzejny w czwartym kwartale, co powinno wspierać wyniki całego roku.

Lerta, w której Photon Energy Group zwiększył zaangażowanie do ponad 50 proc., planuje osiągnięcie rentowności netto od pierwszego kwartału 2023 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Lerta Borys Tomala.

Amica chce poprawiać marże na sprzedaży w 2023 roku dzięki m.in. obniżce cen stali i frachtu - poinformował na telekonferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski. Dodał, że wyzwaniem dla rynku i grupy będzie spowolnienie popytu w branży AGD.

Mabion szacuje przychody z rozliczanego kontraktu z Novavax w czwartym kwartale 2022 r. na 30-40 mln zł - poinformowali przedstawiciele Mabionu podczas piątkowego webinaru. Zgodnie z tymi szacunkami, wartość przychodów z rozliczanego kontraktu w całym 2022 r. powinna kształtować się na poziomie około 150-160 mln zł.

Mabion liczy na podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczącej kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD jeszcze przed świętami - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowego webinaru. Mabion nie rezygnuje z planów pozyskania inwestora, ale w ocenie zarządu proces ten spowolnił w wyniku m.in. geopolityki.

Erbud planuje podpisać pierwsze kontrakty na produkcję drewnianych obiektów modułowych w styczniu 2023 roku - poinformował Theodor Kaczmarczyk, prezes MOD21.

W trzech ostatnich miesiącach tego roku kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wydobędą ponad 1 mln ton węgla więcej niż w poprzednim kwartale. 20-procentowy wzrost produkcji z kwartału na kwartał to w połowie efekt pracy górników w weekendy i dni wolne - wynika z danych spółki.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Prochemu złożonych zostało 38 ofert na łącznie 466.835 akcji. Stopa redukcji wyniesie 25,03 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Wittchen planuje kontynuację dwucyfrowej dynamiki sprzedaży, stabilizację marży brutto na poziomie ponad 63 proc. i poprawę marży operacyjnej - powiedzieli przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

TenderHut ma umowę w sprawie uzgodnienia warunków dotyczących uzyskania pełnej kontroli nad Brainhint - poinformował TenderHut w komunikacie.

Tarczyński szacuje, że wartość kosztów usuwania skutków październikowego pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 60 mln zł. Zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem - podała spółka w komunikacie.

Cena w wezwaniu na akcje spółki Berling podniesiona do 7 zł z 4,45 zł - podał w piątek pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

SimFabric planuje podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 3 mln akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej - poinformowała spółka w komunikacie.

