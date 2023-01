Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Ambra szacuje, że będzie wydawać na inwestycje średnio 25 mln zł rocznie w ciągu następnych czterech - pięciu lat - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Ambry Robert Ogór.

Ambra szacuje, że będzie wydawać na inwestycje średnio 25 mln zł rocznie w ciągu następnych czterech - pięciu lat - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Ambry Robert Ogór.

Na rynku wina wzrost cen sprzedaży produktów nie nadąża za wzrostem kosztów. Ambra stara się zaradzić tej sytuacji odpowiednim zarządzaniem miksem produktowym, firma stawia także na produkty wysokomarżowe - powiedział Robert Ogór, prezes Ambry w wywiadzie dla PAP Biznes. Dodał, że spółka jest w trakcie kolejnego już procesu podwyżek cen swoich produktów.

Scope Fluidics obecnie koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji systemu BacterOMIC, a w przyszłości chce mieć w portfolio co najmniej 2-3 projekty - poinformował PAP Biznes prezes Piotr Garstecki. Ocenił, że posiadane przez spółkę środki zabezpieczają jej działalność na najbliższe lata.

Kurs akcji biotechnologicznej spółki Scope Fluidics wzrósł w debiucie na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych o 2,9 proc. do 246,5 zł. Spółka przeniosła notowania z rynku NewConnect.

PKN Orlen chce w tym roku przedstawić lokalizacje dla planowanych reaktorów jądrowych SMR i MMR - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W Gdańsku za ponad pół miliarda złotych powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, a ponad 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na budowę związanej z terminalem, instalacji HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Oddanie obu inwestycji zaplanowano do połowy 2025 roku - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

PKN Orlen zdecyduje o nowej inwestycji petrochemicznej po studium wykonalności, które może potrwać półtora roku - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Pudełkowa wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon Edycja Kompletna (wersja zaktualizowana do nowej generacji) pojawi się w sklepach na całym świecie 26 stycznia w wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X - poinformował CD Projekt.

We wtorek odbędzie się kolejna tura rozmów z Rafako w Prokuratorii Generalnej w sprawie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno - poinformował Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

Atal rozpoczął sprzedaż 512 mieszkań, które powstają w ramach poznańskiej inwestycji Naramowice Odnova. Spółka spodziewa się, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokali nastąpi w trzecim kwartale 2025 r.

Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska zmniejszyły udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Ten Square Games do 4,8 proc., z 5,17 proc. poprzednio - poinformowal Ten Square Games w komunikacie.

Sunex sfinalizował zakup 100 proc. austriackiej spółki Krobath Bad Heizung Service, za 4,3 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Do gier z serii The Masquerade powinny zostać dodane w 2023 roku polskie wersje językowe i port na sprzęty mobilne z systemem iOS - poinformował prezes Draw Distance Michał Mielcarek na konferencji prasowej. Na ukończeniu są prace nad DLC do gry Serial Cleaners, a studio zamierza skupić się na produkowaniu kryminalnych gier akcji.

Założyciel Netliksa Reed Hastings zdecydował o odejściu z funkcji prezesa platformy streamingowej. Jego miejsce zajmie dotychczasowy dyrektor operacyjny Greg Peters, który będzie dzielił to stanowisko z Tedem Sarandosem.

Decora skupi 50,04 tys. akcji własnych, dających 0,47 proc. udziału na WZA spółki. Cena nabycia wynosi 34 zł za akcję, czyli łącznie 1,7 mln zł - podała spółka w komunikacie.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

asa/

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl