Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Projekt Mabionu, pod nazwą ogólną rituximab, uzyskał możliwość uznania za lek sierocy w leczeniu nefropatii błoniastej przez amerykańskiego regulatora FDA (ang. Food and Drug Administration) - wynika z informacji zamieszczonych na stronie FDA.

Mabion w I połowie 2023 roku, po ukończeniu analiz strategicznych, podejmie decyzję co do dalszego rozwoju MabionCD20, w tym ewentualnego określenia ścieżek i harmonogramów badań niezbędnych do rejestracji leku - poinformowała spółka w komunikacie.

Piotr Krupa, prezes Kruka, sprzedał 19.057 akcji spółki za łącznie ok. 6,44 mln zł - podał Kruk w komunikacie.

Grupa ING Bank Śląski zamierza nabyć spółkę Paymento Financial - podał bank w komunikacie prasowym. Celem transakcji jest wzmocnienie kompetencji i dalszy rozwój oferty płatności e-commerce w banku.

Lentex zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2,6 mln akcji spółki, stanowiących 6,05 proc. kapitału zakładowego, po cenie 12,50 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Magnolia Energy, spółka celowa Budimeksu, powołana do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy do 7 MW, pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanie o wartości 45,3 mln zł - poinformował Budimex w komunikacie prasowym.

Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarł umowę z fińskim studiem deweloperskim Winterveil Studios Oy na wydanie gry Afterdream na platformach: Nintendo Switch, Playstation 4 i 5, Xbox One oraz Xbox Series X i S - poinformował Bloober Team w komunikacie.

Możliwość uzyskania przez projekt Mabionu statusu leku sierocego może oznaczać, że spółka nie porzuca rozwoju MabionCD20 i dalej będzie próbowała wejść na rynek z tym produktem - uważa analityk Ipopema Securities Łukasz Kosiarski. W jego ocenie, rynek mógł zakładać, że Mabion zamknie projekt MabionCD20 i w pełni skupi się na rozwoju w obszarze CDMO.

Onde ma umowy o wartości ok. 152 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW - podała spółka w komunikacie.

PragmaGO przydzieliła obligacje serii B2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł - podała PragmaGO w komunikacie.

Mostostal Warszawa zawarł porozumienie z Vantage Development rozwiązujące umowę na budowę budynku mieszkalnego z lokalem usługowo -handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18/Św. Wawrzyńca w Poznaniu - podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosiła 86,85 mln zł.

Oferta Ferrum została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawy rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 Rembelszczyzna - Mory, organizowanym przez Gaz-System - poinformowała spółka w komunikacie.

KNF wyraziła zgodę na powołanie Adama Marciniaka na prezesa VeloBanku - poinformował KNF w komunikacie prasowym.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia Generali Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym i NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym - poinformowała Komisja w komunikacie.

Archicom rozważa możliwość przeprowadzenia emisji obligacji. Emisja ma nastąpić w ramach programu emisji o łącznej wartości do 350 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Ulma Construccion Polska szacuje zysk netto w 2022 roku na 14,5 mln zł, co oznacza spadek o 41,9 proc. rok do roku - podała spółka. Przychody spadły o 4,2 proc. do 200,9 mln zł.

