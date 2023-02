Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Cognor planuje w 2023 roku zwiększyć inwestycje do ok. 250 mln zł z ok. 200 mln zł w 2022 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. Dodał, że po zakończeniu modernizacji walcowni w Krakowie, grupa w drugiej połowie roku może odpowiedzieć na spodziewany zwiększony popyt w budowlance.

Wniosek odwoławczy Pure Biologics dot. dofinansowania projektu rozwoju leku PB003, przedstawiony do konkursu Agencji Badań Medycznych na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, został rozpatrzony pozytywnie i tym samym projekt został zarekomendowany do dofinansowania - podała spółka w komunikacie.

Quantum software podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, którego celem jest rozpoznanie możliwych kierunków rozwoju spółki. Jedną z możliwych opcji jest pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Asbisc Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, otworzył w stolicy Armenii - Erywaniu, salon iSpace, który ma status Apple Premium Reseller - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w styczniu do 21,9 USD z 14,3 USD w grudniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się w styczniu do 6,2 USD z 6,3 USD w grudniu.

Spółki z grupy Apator zawarły dwie umowy wykonawcze na realizację dostaw i instalację liczników smart dla Tauron Dystrybucja. Wartość kontraktu wyniesie ok. 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do ok. 66 mln zł, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji - poinformował Apator w komunikacie prasowym.

PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, spółka pośrednio zależna od ZE PAK, otrzymała informację z Urzędu Miasta Rybnika o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem. Wartość oferty wynosi 53,9 mln zł netto - poinformował ZE PAK w komunikacie.

PGE zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową o wartości 1,4 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Kredyt będzie przeznaczony na realizację projektów w segmencie dystrybucji. Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2022-2025.

Capitea złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ o zapłatę kwoty ok. 85 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie - poinformowała spółka w komunikacie.

