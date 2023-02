Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Newag liczy na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na push-pulle, ale podobnie jak z Polregio, realizacja tego projektu jest uzależniona od środków z KPO - poinformował PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek. Prezes obawia się jednak, że w 2023 roku nowosądecka firma nie ruszy z produkcją dla żadnego z tych dwóch projektów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Newag liczy na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na push-pulle, ale podobnie jak z Polregio, realizacja tego projektu jest uzależniona od środków z KPO - poinformował PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek. Prezes obawia się jednak, że w 2023 roku nowosądecka firma nie ruszy z produkcją dla żadnego z tych dwóch projektów.

EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 16,1 mld zł bez zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG w wysokości 8,2 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Analitycy spodziewali się, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 15,9 mld zł.

PKN Orlen zanotował w IV kwartale 2022 r. 8,1 mld zł zysku netto, przy przychodach ponad 100 mld zł - poinformował koncern w komunikacie. W 2023 r. spółka przeznaczy na inwestycje 36,2 mld zł.

PKN Orlen spodziewa się spadku cen ropy naftowej w 2023 roku do 85-95 USD/bbl i gazu do 200 zł/MWh, marża rafineryjna spadnie do około 11 USD/bbl, a dyferencjał do około 5 USD/bbl - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

W pierwszym kwartale 2023 roku modelowa marża rafineryjna i modelowa marża petrochemiczna spadają w porównaniu z czwartym kwartałem - podał Orlen w prezentacji.

PKN Orlen planuje we wtorek przedstawić nową strategię rozwoju i dokona aktualizacji polityki wypłaty dywidendy - poinformował wiceprezes Jan Szewczak. Jak dodał, koncern chce kontynuować stabilną politykę dywidendową.

PKN Orlen przygląda się sytuacji w niemieckiej rafinerii Schwedt, gdyż jest zainteresowany tym, co się z nią dzieje - poinformował Robert Śleszyński, dyrektor biura inwestycji kapitałowych PKN Orlen. Dodał, że nie zapadły jednak żadne decyzje o zaangażowaniu kapitałowym Orlenu w tę rafinerię.

Bank Millennium od 1 marca 2023 roku zawiesza oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie banku pozostaną kredyty hipoteczne z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 pierwszych lat - poinformował bank.

Kruk szacuje, że zysk netto grupy w 2022 r. wyniósł 805 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W samym IV kwartale - według wyliczeń PAP Biznes - zysk wyniósł ok. 128 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 121,8 mln zł.

Mercor w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23 odnotował 13,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 86,6 proc. - poinformowała w komunikacie prasowym spółka, działająca w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Skonsolidowana EBITDA grupy Brand24 wzrosła w 2022 roku do ok. 5,88 mln zł z 3,38 mln zł w 2021 roku - podała spółka wstępne dane w komunikacie.

Spółka Ferrum podpisała umowę z Gaz-System na wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie izolowanych rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 Rembelszczyzna - Mory - poinformowało Ferrum w komunikacie. Wynagrodzenie Ferrum za wykonanie umowy ma nie przekroczyć ok. 30,6 mln zł netto.

Forever Entertainment ustalił datę premiery gry na 25 kwietnia 2023 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Gra zostanie opublikowana na konsoli Nintendo Switch i PC oraz trafi na platformy Steam i GOG. Cena gry została ustalona na 29,99 euro.

===============================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

===============================

ana/

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl