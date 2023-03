Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Grupa PGE wstępnie szacuje, że EBITDA raportowana wyniosła w 2022 roku 8,696 mld zł, a EBITDA powtarzalna 7,159 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. W czwartym kwartale EBITDA raportowana wyniosła 378 mln zł, a powtarzalna 619 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik EBITDA w IV kw. na poziomie 1,056 mld zł.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.

Zysk netto Kernel Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale 2022/23, kończącym się 31 grudnia 2022 roku, spadł o 3 proc. rdr do 207 mln USD - poinformował notowany na warszawskiej giełdzie ukraiński producent zbóż i oleju słonecznikowego.

Zawiązanie rezerwy w segmencie obrotu zmniejszy skonsolidowany zysk netto Enei w 2022 roku o ok. 298 mln zł, a wynik EBITDA o ok. 368 mln zł. - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2022 wzrósł do 360,3 mln zł z 99,6 mln zł rok wcześniej - poinformował w piątek bank. Konsensus zakładał wypracowanie przez bank zysku o 6 proc. wyższego na poziomie 384,6 mln zł.

Alior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka w 2023 roku będą wyższe niż 1,5 proc., ale nie powinny przekroczyć 1,9 proc., a w 2024 roku spadną do poniżej 1,6 proc. Obecny poziom marży odsetkowej trudno będzie poprawić, a ambicją banku jest osiągnięcie w 2023 roku ponad 1 mld zł zysku - poinformował PAP Biznes prezes banku Grzegorz Olszewski.

Alior Bank jest zadowolony z efektów wdrożenia pierwszego etapu usługi płatności odroczonych Alior Pay, około 20 proc. portfela tej usługi korzysta z funkcji rozłożenia płatności na raty. Bank planuje w 2023 roku udostępnić usługę wszystkim swoim klientom - poinformował prezes banku Grzegorz Olszewski.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spadła w lutym do 14,8 USD z 21,9 USD w styczniu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się do 5,5 USD, z 6,3 USD w styczniu.

Wojas miał w lutym 2023 roku 20,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o 18,4 proc. - podała obuwnicza spółka w komunikacie. Łącznie w okresie styczeń-luty 2022 roku grupa odnotowała 50,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 54,1 proc.

Spółka Live Motion Games podpisała umowę inwestycyjną z funduszem Global Tech Opportunities 20, w ramach której może pozyskać do 5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Eurohold Bulgaria AD w 2022 r. osiągnął 3,2 mld euro przychodów, czyli o 77 proc. więcej niż w 2021 roku. Jego EBITDA zwiększyła się o ok. 52 proc., do ok. 146 mln euro. W skali roku zysk netto Euroholdu zwiększył się o 8,8 proc. i wyniósł 34,9 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W ciągu najbliższych lat Miraculum planuje dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i wzrost udziału kanału e-commerce do 8 proc. przychodów. W tym roku spółka chce natomiast zwiększyć marżę na sprzedaży i poprawić wyniki - poinformował w wywiadzie z PAP Biznes członek zarządu i główny akcjonariusz spółki Marek Kamola.

Remor Solar Polska zawarła umowę z podmiotem z siedzibą w Wilnie, której przedmiotem jest montaż konstrukcji oraz montaż modułów dla czterech farm fotowoltaicznych na terenie Litwy - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 1,6 mln euro.

Spółka Drago entertainment podpisała umowę z Codebusters Studio na wydanie gry "Farm Simulator" - poinformowało Drago entertainment w komunikacie.

Spółka Tamex podpisała z Gminą Miejską Bolesławiec umowę na modernizację i rozbudowę stadionu w Bolesławcu. Wartość umowy wynosi 24,5 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Wartość portfela zamówień Comarchu na rok bieżący jest o 9 proc. większa niż o tej samej porze roku wynosiła wartość portfela zamówień na 2022 r. - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

