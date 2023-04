Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Prezes Ten Square Games Maciej Zużałek rezygnuje z funkcji prezesa spółki z dniem 22 maja 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Zużałka zastąpi dotychczasowy dyrektor operacyjny, Andrzej Ilczuk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezes Ten Square Games Maciej Zużałek rezygnuje z funkcji prezesa spółki z dniem 22 maja 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Zużałka zastąpi dotychczasowy dyrektor operacyjny, Andrzej Ilczuk.

Ten Square Games zakończył konsultacje w sprawie zwolnień, redukcja zatrudnienia obejmie 110 osób - poinformowała spółka w komunikacie. TSG rozwiązał umowy ze 105 osobami, w tym 43 zatrudnionymi na umowę o pracę i podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umów z 5 osobami.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w marcu 2023 roku ok. 269 mln USD i były o ok. 29 proc. wyższe niż rok wcześniej, a także o ok. 17 proc. wyższe względem lutego 2023 roku - podała spółka w komunikacie.

Pure Biologics zawarła umowę inwestycyjną i umowę pożyczki konwertowalnej na akcje z ACRX Investments - podała biotechnologiczna spółka w komunikacie. Inwestor udzieli spółce na okres dwóch lat konwertowalnej na akcje pożyczki o wartości 12 mln zł. Spółka spodziewa się wypłaty środków najpóźniej w czerwcu.

Grupa Selena w 2022 roku zwiększyła przychody o 13,6 proc. do z 1,96 mld zł, natomiast jej zysk netto wzrósł o 9,6 proc. do 112,6 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

DB Energy 25 kwietnia zadebiutuje na głównym rynku GPW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Od lipca 2019 roku akcje DB Energy są notowane na rynku NewConnect.

Starward Industries złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego ws. dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - podała spółka w komunikacie prasowym.

KPPD szacuje, że zysk netto w I kwartale 2023 roku wyniósł 6,2 mln zł w porównaniu do 20,6 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 12,2 mln zł w porównaniu do 29,6 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Unimot zamierza kontynuować wypłatę dywidendy także w przyszłym roku - poinformował prezes spółki Adam Sikorski w komentarzu na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dodał, że wyniki za rok 2022 będą trudne do powtórzenia w tym roku.

P.A. Nova chce wzmocnić segment generalnego wykonawstwa. Bierze też pod uwagę szersze zaangażowanie w obiekty przemysłowe - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy za 2022 r. - jej poziom nie powinien być niższy niż w ubiegłych latach.

BoomBit w 2023 roku skupi się na rozwoju portfolio w zakresie różnych typów gier i komercjalizacji wypracowanych narzędzi wewnętrznych, wykorzystywanych m.in. przy promocji gier - poinformował na konferencji wynikowej prezes spółki, Marcin Olejarz. Spółka nie widzi zagrożenia w zbliżającej się aktualizacji polityki prywatności Google.

Grupa Selena od czwartego kwartału 2022 r. zauważa tendencje spadkowe od strony popytowej i ocenia, że 2023 r. nie będzie łatwy. Jak poinformował zarząd, grupa chce inwestować w obszary związane z modernizacją i termomodernizacją. Nie wyklucza też podwyżek cen swoich produktów.

Quercus TFI szacuje, że rok 2023, po trudnym roku 2022 będzie dla funduszy inwestycyjnych znacznie lepszy, m.in. dzięki większym przepływom środków z depozytów. Spółka spodziewa się, że WZA w przyszłym tygodniu zdecyduje o wypłacie akcjonariuszom jednostkowego zysku w postaci buy-backu - poinformował prezes Quercus TFI Sebastian Buczek podczas piątkowej wideokonferencji.

Global Cosmed przenosi w całości produkcję kosmetyków z zakładu w Świętochłowicach do zakładu produkcyjnego w Radomiu, a produkcję chemii gospodarczej do zakładu w Jaworze i w niemieckim Stadtilm - podała spółka w komunikacie prasowym.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) jest zainteresowany zakupem mniejszościowego pakietu akcji VeloBanku - poinformował, cytowany przez Bloomberga, prezes VeloBanku Adam Marciniak.

Polski Holding Nieruchomości rozważa w drugim kwartale 2023 r. emisję obligacji w ramach zmienionego programu emisji obligacji - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych, w IV kw. (II kw. roku podatkowego 2023) wyniósł 1,37 USD. Rynek oczekiwał 1,32 USD za akcję.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

ana/

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl