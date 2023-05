Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Asseco Poland wstępnie szacuje, że skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 108,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakłada, że zysk netto Asseco Poland wyniósł w pierwszym kwartale 107,1 mln zł.

Asseco Poland wstępnie szacuje, że skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2023 roku 108,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakłada, że zysk netto Asseco Poland wyniósł w pierwszym kwartale 107,1 mln zł.

Spółka technologiczna ML System chce wykorzystać szansę wynikającą z unijnych przepisów i szybko uruchomić produkcję nowych produktów BIPV. Rozmawia o dystrybucji z producentami materiałów budowlanych i pokryć dachowych - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Cycoń. Część nakładów firma chce pokryć z emisji akcji.

Kompap już obserwuje synergie wynikające z przejęcia spółki Komunikacja Masowa i ma plany rozwoju w sektorze przetwarzania danych - poinformował prezes Waldemar Lipka. Zarząd przygląda się rynkowi informatycznemu i poligraficznemu oraz nie wyklucza dołączenia do swojego portfolio kolejnego podmiotu.

Ryvu Theraupeutics podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie emisji na rzecz EBI warrantów subskrypcyjnych - poinformowała spółka w komunikacie.

Porozumienie akcjonariuszy Summa Linguae Technologies ogłasza przymusowy wykup 20.003 akcji spółki - wynika z ogłoszenia zamieszczonego w piątkowym "Pulsie Biznesu". Cena wykupu wynosi 23,47 zł za akcję.

SimFabric wyznaczył datę premiery gry "Gardenia" na komputery PC w sklepie Epic Store na 26 maja 2023 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Cena gry wyniesie 9,99 USD.

Image Power ustalił datę premiery pełnej wersji gry "Cruise Ship Manager" w wersji PC na platformie Steam na 24 maja 2023 roku - podała spółka w komunikacie. Cena gry wynosi 9,99 USD.

JWW Invest podpisała z firmą Tecnicas Reunidas zamówienie na montaż kotła odzyskowego HRSG w ramach prac prowadzonych przy realizacji budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce - podała spółka w komunikacie. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi ok. 40,1 mln zł netto.

Gobarto zawarł warunkową przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów w Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw Gryko sp. j. oraz nabycia 100 proc. udziałów w Franko Dystrybucja sp. z o.o., za łączną cenę 31 mln zł - poinformował Gobarto w komunikacie.

Spółka Sevenet podpisała umowę z klientem z branży elektroenergetycznej na zakup wsparcia serwisowego na urządzenia Cisco - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy przekracza 1,8 mln zł netto.

Dino Polska podtrzymuje, że celem na 2023 rok jest utrzymanie marży EBITDA na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej, ale będzie to trudne do osiągnięcia z powodu wymagającego otoczenia - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

ana/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl