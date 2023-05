Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

GTC odnotowało w I kw. 2023 roku 11,2 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,9 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 16,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 14,5-17,9 mln euro.

GTC odnotowało w I kw. 2023 roku 11,2 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,9 mln euro przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 16,3 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 14,5-17,9 mln euro.

Ciech spodziewa się, że w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 500 - 600 mln zł - poinformowali przedstawiciele grupy. Spółka chce umocnić lub obronić pozycję rynkową mimo trudniejszej sytuacji makroekonomicznej.

ZE PAK zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną. Zawiązana rezerwa obniży skonsolidowaną EBITDA grupy za I kwartał 2023 roku o ok. 553 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o ok. 508 mln zł - podała spółka w komunikacie. ZE PAK szacuje stratę EBITDA grupy w I kwartale na ok. 389 mln zł, a stratę netto na ok. 383 mln zł.

Advent International sprzeda 15 proc. akcji InPostu na rzecz firmy inwestycyjnej PPF Group, po 10 euro za akcję - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na komunikat.

Zysk netto Agory j.d. w I kw. 2023 roku wyniósł 32,6 mln zł wobec 31,8 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali 26,7 mln zł zysku netto.

Agora nadal przewiduje około 2-4 proc. zwyżkę rynku reklamy w Polsce w 2023 roku, po zwyżce o ponad 5,5 proc. w I kwartale bieżącego roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Agora ocenia, że oferta reklamowa Eurozet została dobrze przyjęta przez rynek - poinformował prezes Agory Bartosz Hojka podczas piątkowej telekonferencji.

Rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment do Archicomu wynosi blisko 830 mln zł. Proponowana cena emisyjna, po której Echo ma objąć akcje nowej emisji Archicom została określona na 36,34 zł za akcję - podało Echo Investment w komunikacie.

Zarząd Bogdanki rekomenduje wypłatę na dywidendę za 2022 rok kwotę 87,8 mln zł, czyli 2,58 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment do Archicomu wynosi blisko 830 mln zł. Proponowana cena emisyjna, po której Echo ma objąć akcje nowej emisji Archicom została określona na 36,34 zł za akcję - podało Echo Investment w komunikacie.

Mirbud spodziewa się w 2023 r. odnotowania porównywalnych rdr wyników - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa chce utrzymywać backlog powyżej 5 mld zł i spodziewa się, że w kolejnych kwartałach struktura portfela zmieni się w kierunku większego udziału budownictwa drogowego.

Grupa MOL inwestuje we własną elektrociepłownię zasilaną biogazem w węgierskim mieście Szarvas i przejmie zakład wykorzystujący odpady organiczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła - podał MOL w komunikacie prasowym.

Zarząd STS Holding rekomenduje, by spółka wypłaciła 86,2 mln zł dywidendy z zysku za 2022 r., czyli 0,55 zł na akcję, poza wypłaconą już zaliczką - podała spółka w komunikacie. Zarząd planuje też wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 8,8 pkt. proc. i wyniósł 70,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 1,1 pkt. proc. do 14,1 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Spółka technologiczna ML System szacuje, że CAPEX w 2023 roku może wynieść ok. 178 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki.

W złożu Øst Frigg, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen, może znajdować się 40-90 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), a więc dwa razy więcej niż zakładano do tej pory - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Oznaczałoby to, że zasoby ropy naftowej w złożu przypadające na Grupę Orlen wynoszą 5-11 mln boe.

Wittchen zanotował 52 proc. wzrost sprzedaży w kwietniu w ujęciu rok do roku, w 2023 roku chce otworzyć własne sklepy w Rumunii i w Niemczech, a łączna powierzchnia salonów przekroczyć ma 10 tys. m kw. Wittchen rozważa wybudowanie całkiem nowego centrum logistycznego - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

Wittchen podał, że według wstępnych danych sprzedaż w kwietniu wyniosła 33,4 mln zł, czyli była o 52 proc. wyższa niż rok wcześniej.

BoomBit zauważa osłabiający się sentyment na rynku gier mobilnych, co pozwala myśleć o nawiązywaniu współpracy z mniejszymi studiami, którym obecna sytuacja przeszkadza w produkcji gier - poinformował na konferencji prezes spółki, Marcin Olejarz.

NWZ ML System zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 896.848 akcji serii F, z pozbawieniem prawa poboru - wynika z podjętych uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2022 rok w wysokości 4 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel trafi 6,49 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Kino Polska TV widzi duży potencjał wzrostu przychodów dzięki możliwości skalowania projektów telewizyjnych i synergii z podmiotami z Grupy Canal+ - poinformował członek zarządu Levent Gültan podczas telekonferencji dla analityków i mediów.

Zarząd Mo-Bruku rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2022 rok 46,3 mln zł, czyli 13,17 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

GPW w nowej edycji Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego chce wybierać spółki pod kątem nie tylko ich kapitalizacji, ale również odpowiednio dużej płynności - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska podczas konferencji Wall Street 27, organizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Giełda Papierów Wartościowych chce wprowadzać na GlobalConnect zagraniczne spółki znane polskim inwestorom - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska podczas konferencji Wall Street 27. Na rynek ten mogą trafić też w przyszłości zagraniczne ETF-y.

Vistal Gdynia podpisał list intencyjny z inwestorem branżowym zainteresowanym nabyciem kluczowych aktywów spółki w ramach toczącego się uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Wikany rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok - podała spółka w komunikacie.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

asa/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl