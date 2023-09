Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Tauron szacuje, że rozporządzenie MKiŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną obniży wynik EBITDA grupy w II półroczu 2023 roku o 536 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie 266 stacji paliw w Austrii - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

MCI Capital chce przeznaczyć na zakup nowych spółek do portefa około 2 mld zł do 2025 roku - poinformował PAP Biznes prezes MCI Tomasz Czechowicz. Jego zdaniem na rynku fuzji i przejęć wraca po dłuższej przerwie aktywność, spadły oczekiwania sprzedających, a kupcy są skłonni wyłożyć na zakupy nieco większe kwoty.

Oferta konsorcjum Budimeksu, Gülermak Air Sanayi Inşaat ve Taahhüt i Gülermak została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym PKP PLK dotyczącym wykonania robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku D Limanowa - bocznica Klęczany - podał Budimex w komunikacie. Wartość oferty wynosi 1,93 mld zł netto.

KI Chemistry zaprasza do składania ofert sprzedaży do 3.981.190 akcji Ciechu, stanowiących około 7,55 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na WZ, po 54,25 zł za papier - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

CI Games odnotował w I półr. 2023 roku 3,57 mln zł straty netto j.d. wobec 13,2 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4 mln zł, wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. W IV kwartale CI Games planuje aktualizację strategii.

Zapowiedziana na IV kw. 2023 roku aktualizacja strategii CI Games nie zakłada dużych zmian i ma mieć charakter przekazania inwestorom informacji na temat postępów w pracach spółki. Całkowity budżet na marketing gry "Lords of The Fallen" to ok. 20 mln euro - poinformował na wideokonferencji prezes CI Games, Marek Tymiński.

Mex Polska planuje otwarcie dwóch nowych lokali gastronomicznych w 2023 r. i ocenia, że na polskim rynku mogłoby funkcjonować ok. stu lokali - poinformował zarząd spółki podczas konferencji. Celem grupy jest dalsze monitorowanie kosztów oraz zwiększanie marży i wartości sprzedaży.

Bloober Team złożył prospekt do Giełdy Papierów Wartościowych w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny. Techniczne przejście, bez emisji nowych akcji, ma odbyć się jeszcze w tym roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Comp i spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" uzgodniły plan połączenia. Nastąpi ono poprzez przeniesienie całego majątku Elzab na Comp w zamian za akcje - podały spółki w komunikatach. Comp przeprowadzi ofertę publiczną akcji skierowaną do akcjonariuszy Elzab.

Zarząd Comp planuje wypłatę akcjonariuszom minimum 7,5 zł na akcję w 2024 roku, w porównaniu do 6,5 zł na jedną akcję planowaną do realizacji w całym 2023 roku - podała spółka w komunikacie.

Grupa ZE PAK w drugim kwartale 2023 r. miała 221,1 mln zł zysku netto j.d., w porównaniu do 49,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto j.d. z działalności kontynuowanej wyniósł 254,3 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się zysku netto na poziomie 111,4 mln zł.

Portfel zleceń grupy Mostostalu Warszawa na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniósł 3,79 mld zł - poinformowała spółka w raporcie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po sierpniu do 31,53 proc. całego rynku wobec 35,84 proc. w analogicznym okresie 2022 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Lubelski Chmiel Investment otrzymał formalną zgodę na dokonanie koncentracji - poinformował pośredniczący w wezwaniu do sprzedaży akcji Q Securities. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem wydania bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji.

Starward Industries udostępnił wersję demonstracyjną gry "Niezwyciężony", opartej na powieści Stanisława Lema o tym samym tytule, na platformie Steam. W grę mogą zagrać posiadacze komputerów z systemem Windows - wynika z karty gry na Steam. Gra zostanie wydana 6 listopada 2023 r.

Rafamet ma umowę z firmą DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH z Niemiec na dostawę dwóch tokarek kołowych UFD 140 N - podał Rafamet w komunikacie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3,19 mln euro, tj. 14,7 mln zł.

Herkules Infrastruktura w restrukturyzacji, spółka zależna Herkulesa, wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko PKP Polskie Linie Kolejowe o zapłatę kwoty 34,3 mln zł - podał Herkules w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość British Automotive Holding - podała spółka w komunikacie.

