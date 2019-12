Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- Starward Industries pozyskał z publicznej emisji akcji ok. 3 mln zł, a stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. Firma podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect w drugim kwartale 2020 roku.

- Intersport Polska podpisał list intencyjny w sprawie zakupu trzech sklepów marki "4 Faces". Wartość transakcji ma nie przekroczyć 4,9 mln zł - podał Intersport w komunikacie.

- Mikołaj Wild, były wiceminister infrastruktury i były pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego został prezesem spółki CPK - poinformowała w poniedziałek spółka. Jak dodano, do konkursu na szefa spółki wpłynęło siedem zgłoszeń.

- Jerzy Kwieciński, do niedawna minister finansów, inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, złożył zgłoszenie w konkursie na szefa PGNiG i jest niemal pewnie, że zastąpi urzędującego 4 lata Piotra Woźniaka - wynika z informacji RMF FM.

- Konsorcjum Mirbudu i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia podpisało umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 - podał Mirbud w komunikacie. Wartość umowy wynosi 414,7 mln zł brutto.

- Zakłady Chemiczne Police sprzedały w ofercie publicznej 49.175.768 akcji nowej emisji, czyli około 45 proc. oferowanej puli - poinformowały Police w komunikacie. Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie przystąpienia do pełnej realizacji inwestycji Polimery Police.

- Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police dwie kary pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych - poinformowała Komisja w komunikacie.

- Develia kupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej wraz z prawem własności budynku. Develia chce tam zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą około 1260 lokali mieszkalnych - poinformowała spółka w komunikacie.

- Eurocash zawarł z funduszami z Grupy MCI umowę, dotyczącą nabycia ok. 55,6 proc. akcji Frisco. Szacowana wartość transakcji wyniesie ok. 130 mln zł - poinformował Eurocash w komunikacie. Zamknięcie transakcji planowane jest nie później niż do końca czerwca 2020 roku.

- Energa podpisała z Elektrownią Ostrołęka i Eneą umowę pożyczki, na podstawie której Energa pożyczy Elektrowni Ostrołęka maksymalnie 340 mln zł - podała grupa w komunikacie. Pierwsza transza w kwocie 160 mln zł zostanie wypłacona 23 grudnia 2019 r.

- Walne zgromadzenie IMS zdecyduje 21 stycznia o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej niż 890 tys. akcji własnych za cenę w przedziale 3-6 zł - wynika z projektów uchwał na NWZ spółki.

- Sanwil Holding skupił 700 tys. akcji własnych, które stanowią 4,19 proc. ogólnej liczby akcji, po cenie 0,90 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Akcje zostały skupione w celu umorzenia.

