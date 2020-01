Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- PKN Orlen planuje w 2020 roku przeznaczyć na inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe około 8 mld zł, bez uwzględniania kupna Lotosu i Energi. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnia, że finansowanie tegorocznych planów jest dopięte, a inwestycje nie zmienią podejścia do polityki dywidendowej koncernu.

- PKN Orlen planuje w 2020 roku przeznaczyć na inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe około 8 mld zł, bez uwzględniania kupna Lotosu i Energi. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnia, że finansowanie tegorocznych planów jest dopięte, a inwestycje nie zmienią podejścia do polityki dywidendowej koncernu.

- PKN Orlen prowadzi rozmowy ze wszystkimi konkurentami działającymi na polskim rynku w sprawie możliwości wymiany części stacji paliw - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jest on przekonany, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie fuzji z Lotosem zapadnie w tym roku.

- PKN Orlen wybierze partnera do projektu budowy morskich farm wiatrowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Płocki koncern prowadzi w tej sprawie negocjacje z kilkoma podmiotami.

- Planowany zakup Energi jest korzystny dla biznesu Orlenu, gdyż mocno rozwija jego segment energetyczny - ocenia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Analizuje on różne warianty związane z blokiem energetycznym Ostrołęka C, o decyzjach poinformuje po przejęciu gdańskiej spółki.

- Udział gazu ziemnego z kierunku wschodniego w strukturze importu PGNiG w 2019 roku spadł do 60,2 proc. z ok. 67 proc. w 2018 r. (dla porównania w roku 2016 wyniósł 88,9 proc.) - poinformowało PGNiG w komunikacie prasowym. Udział LNG w imporcie wzrósł w zeszłym roku do ok. 23 proc. z ok. 20 proc. rok wcześniej.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW - poinformowało PGE w komunikacie prasowym.

- Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym Arctic Paper w 2020 roku ma wynieść średnio 94-95 proc., a wolumen sprzedaży papieru istotnie przekroczyć ubiegłoroczne około 610 tys. ton - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński.

- Nakłady inwestycyjne Arctic Paper w segmencie papieru nie przekroczą 60 mln zł w 2020 roku. Spółka zainstalowała już testowe panele słoneczne w fabryce w Kostrzynie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński.

- Grupa Ciech zakończyła kontraktację na rynku sody kalcynowanej na 2020 rok i zawarła kontrakty po cenach wyższych rdr - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Getin Noble Bank nie zgadza się z decyzją UOKiK w sprawie nałożenia na bank kary w wysokości prawie 13,5 mln zł i odwoła się od niej - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Getin Noble Banku Artur Newecki.

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank ok. 13,5 mln zł kary uznając za niedozwolone klauzule, które bank stosuje we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Zakazał też ich wykorzystywania - podał UOKiK w poniedziałkowym komunikacie.

- PBDI - spółka zależna Erbudu - zawarła umowę za 75 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego - podał Erbud w komunikacie.

- Rafako chciałoby pozyskać 30-40 proc. rynku modernizacji bloków energetycznych 200+ MWe. Spółka szacuje, że w latach 2021-2026 w Polsce modernizacji wymagać będzie 30 tego typu węglowych bloków, a koszt jednego projektu to 40-60 mln zł netto - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele Rafako.

- Według ostatniej prognozy Grupy Kapitałowej PGZ skonsolidowany wynik netto za 2019 r. Grupy wyniesie co najmniej 100 mln zł; 23 spółki prawdopodobnie osiągną lepszy wynik niż rok wcześniej - poinformowała PGZ w poniedziałek.

- Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating IDR Alior Banku na poziomie "BB" z perspektywą "stabilną" - podała agencja w komunikacie.

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej Comarchu Elżbieta Filipiak zbyła 335.926 akcji spółki za łącznie ok. 66,5 mln zł - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

- Akcjonariusze Work Service, posiadający prawie 56 proc. akcji, mają wstępne porozumienie z międzynarodowym inwestorem branżowym w sprawie ewentualnej sprzedaży akcji po cenie 0,30 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiada, że w tym roku ogłosi przetargi na istniejącej sieci dróg za około 3,6 mld zł - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA.

