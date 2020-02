Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- PKO BP, pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na walutowe kredyty mieszkaniowe, nie widzi powodów, by zmieniać cele ze strategii do 2022 roku. Bank nie zmienia także podejścia do planów dywidendowych - poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

- PKO BP, pomimo zawiązania dodatkowych rezerw na walutowe kredyty mieszkaniowe, nie widzi powodów, by zmieniać cele ze strategii do 2022 roku. Bank nie zmienia także podejścia do planów dywidendowych - poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło.

- Banki planują w I kwartale 2020 roku nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie kredytów mieszkaniowych - wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym". W przypadku kredytów konsumpcyjnych zaostrzenie to ma być istotne.

- Do sądów w czwartym kwartale 2019 roku trafiło 200-300 spraw związanych z kredytami walutowymi udzielonymi przez Bank Millennium - podał wiceprezes banku Fernando Bicho.

- Bank Millennium spodziewa się, że marża odsetkowa netto banku w kolejnych kwartałach utrzyma się na poziomie 2,9-3 proc. - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

- Millennium liczy na to, że po połączeniu z Eurobankiem miesięczna sprzedaż pożyczek gotówkowych grupy wzrośnie do 500 mln zł miesięcznie - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge. Sprzedaż kredytów hipotecznych ma wynieść blisko 400 mln zł miesięcznie.

- Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 27 mln zł z 212,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. Wynik banku okazał się niższy od średniej prognoz analityków, którzy spodziewali się zysku na poziomie 50,1 mln zł.

- Bank Millennium zwiększył do 223 mln zł rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, która obciążyła wyniki za IV kwartał - poinformował bank w raporcie. Wcześniej bank szacował tę rezerwę na 150 mln zł.

- Zarząd Banku Millennium zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie całego zysku netto za rok 2019 - poinformował bank w raporcie.

- Bank Millennium zakłada zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020. Bank planuje, że w tym roku wydatki integracyjne z Euro Bankiem wyniosą 80 mln zł, a całkowite wydatki związane z tą akwizycją będą poniżej 300 mln zł - poinformował bank w raporcie.

- PGE Dystrybucja pozyskała w 2019 roku 9.552 klientów na zasadzie TPA (zasada dostępu stron trzecich - PAP) - podało URE w komunikacie.

- Tauron Dystrybucja przyłączył w 2019 roku 30,4 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 206 MW, czyli blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim - podał Tauron w komunikacie prasowym. W samym czwartym kwartale spółka przyłączyła 16 tys. mikroinstalacji o mocy 104 MW.

- Wing IHC wezwał do sprzedaży 41.444.928 mln akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 10,04 proc. głosów na WZ spółki - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Cena akcji w wezwaniu to 4,65 zł.

- Do końca lutego 2020 roku sieć Play w technologii 5G będzie dostępna w 16 miastach z 500 stacjami bazowymi - podała spółka w komunikacie prasowym.

- IMS, w ramach pierwszej transzy programu skupu akcji własnych, planuje nabyć 325 tys. akcji po 4 zł za sztukę - wynika z uchwały zarządu spółki.

- Idea Bank stosował misselling, oferując konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb - ocenił UOKiK. Prezes Urzędu nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty.

- Idea Bank wstępnie szacuje, że wartość rekompensaty - w przypadku uprawomocnienia się decyzji UOKiK ws. obligacji GetBack - może wynieść około 42 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

- Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w styczniu ok. 4 mln USD - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1,3 mln razy.

- PKO Leasing w 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 10 mld zł, co oznacza, że wartość udzielonego finansowania wzrosła o 10 proc. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- PlayWay liczy na to, że premiera najlepiej sprzedającej się gry grupy, "House Flipper", w wersji na konsole Xbox i Playstation będzie miała miejsce w lutym - podał prezes Krzysztof Kostowski. Wersja gry na komórki może trafić do graczy w marcu lub kwietniu.

- KNF skierowała w poniedziałek do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Suwar z powodu nieprzekazania kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018/2019 - podała KNF w komunikacie.

- Polnord rusza ze sprzedażą mieszkań w inwestycji Wioletta w warszawskim Miasteczku Wilanów - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Fundusz zarządzany przez TFI Capital Partners zmniejszył swój udział w akcjonariacie Cambridge Chocolate Technologies i ma obecnie 486.252 akcji tej spółki, stanowiących 4,03 proc. ogólnej liczby głosów - poinformowało Cambridge Chocolate Technologies w komunikacie.

- Rada nadzorcza Unibepu wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez zarząd spółki skupu nie więcej niż 1,5 mln akcji własnych za cenę w przedziale 3-14 zł za sztukę - poinformował Unibep w komunikacie.

- GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) i CEZ podpisały porozumienie o współpracy dotyczące potencjalnego wykorzystania technologii małych reaktorów modułowych (SMR) w Czechach - podało GE w komunikacie prasowym.

- Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/20, czyli w okresie październik 2019 r. - styczeń 2020 r. 3.495 mln zł przychodów i 412 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie.

- Ulma Construccion Polska szacuje, że po czterech kwartałach 2019 r. EBITDA grupy wzrosła do 102,2 mln zł z 91,1 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 46,2 mln zł wobec 47 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Szacowane przychody grupy wyniosły 229,4 mln zł wobec 223,7 mln zł w 2018 roku.

- AOC Health wzywa do sprzedaży 975.683 akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych, stanowiących 10,6 proc. kapitału, po 66,4 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santanter BM.

- X-Trade Brokers szacuje, że w czwartym kwartale 2019 roku miał 37,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody operacyjne wzrosły do 89,6 mln zł z 42,8 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 42,3 mln zł, wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej.

- Zarząd BoomBit zaktualizował cele strategiczne grupy. W perspektywie najbliższych dwóch lat spółka zakłada wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service oraz dalszy rozwój portfolio gier typu hyper-casual - poinformowała spółka w komunikacie.

- BoomBit szacuje, że odnotował w styczniu 2020 roku 8,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost mdm o 55 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Tesla Recykling, spółka zależna Elemental Holding, otrzymała oferty sprzedaży 8,6 mln akcji Elementalu, stanowiących 5,04 proc. kapitału - poinformował Elemental w komunikacie. Średnia stopa redukcji akcji w złożonych odpowiedziach na ofertę wyniosła 1,98 proc., a średnia stopa alokacji akcji 98,02 proc.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

asa/