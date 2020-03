Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2020 roku wzrósł do 541,2 mln zł z 245,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie. Na koniec stycznia 2020 r. 12 banków komercyjnych miało stratę.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysłał już prawie wszystkim bankom indywidualne zalecenia dotyczące polityki dywidendowej z zysku za 2019 r. - poinformował PAP Biznes Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 95 proc. zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - podał bank w komunikacie.

W ostatnich tygodniach widać wzmożone zainteresowanie poszczególnymi grupami wyrobów medycznych, jednak jeszcze jest zbyt wcześnie, by oceniać wpływ koronawirusa na wartość rynku aptecznego w 2020 roku - poinformował PAP Biznes Paweł Bernat, dyrektor departamentu komunikacji i public affairs w Neuce.

Kruk planuje emisję nie więcej niż 300.000 niezabezpieczonych obligacji serii AJ2 ramach VI programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Kobylarnia została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - poinformował Mirbud w komunikacie. Wartość oferty to 583,4 mln zł brutto.

PGE Energia Ciepła przyłączyła do sieci ciepłowniczych w 2019 r. rekordowe 239,9 MWt mocy cieplnej, o 60,1 MWt więcej niż spółka zakładała i o 43,4 MWt więcej niż w 2018 r. - poinformowała PGE EC w komunikacie prasowym. Blisko 80 proc. przyłączeń zostało zrealizowanych w trzech miastach - Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Wielton w okresie styczeń-luty zarejestrował 492 nowych przyczep i naczep, o 32,1 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Sieć kin Helios od piątku obniży ceny biletów do 14,9 zł w odpowiedzi na działania konkurencji - poinformował PAP Biznes prezes Heliosa i członek zarządu Agory, Tomasz Jagiełło. Szef Heliosa liczy na to, że obniżka przyczyni się do wzrostu frekwencji.

Zarząd Introlu podjął uchwałę w sprawie skupu akcji własnych za maksymalnie 8 mln zł w celu ich umorzenia - podała spółka w komunikacie. W ramach pierwszej transzy Introl chce skupić do 434.782 akcji po 2,3 zł za sztukę.

