Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

CD Projekt zapowiada, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa umożliwia zespołowi pracę z domu i pomimo obecnej sytuacji, chce utrzymać wrześniową datę premiery gry "Cyberpunk 2077" we wrześniu - wynika z komunikatu prasowego CD Projekt dotyczącego wpływu koronawirusa na działalność spółki.

CD Projekt zapowiada, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa umożliwia zespołowi pracę z domu i pomimo obecnej sytuacji, chce utrzymać wrześniową datę premiery gry "Cyberpunk 2077" we wrześniu - wynika z komunikatu prasowego CD Projekt dotyczącego wpływu koronawirusa na działalność spółki.

BoomBit rozwiązał, za porozumieniem stron, umowę na dystrybucję gry "Idle Coffee Corp" na rynku chińskim - podała spółka w komunikacie. Powodem rozwiązania umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez Idle Coffee Corp na rynku chińskim.

Wprowadzone ograniczenia w otwarciu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy LPP, ale spółka na ten moment nie jest w stanie oszacować skali tego wpływu - poinformowało LPP. Grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych.

Grupa LPP przystąpiła do renegocjacji czynszów w centrach handlowych w związku z decyzją rządu o czasowym ograniczeniu ich funkcjonowania - poinformowała PAP Biznes spółka. LPP pracuje też nad zmniejszeniem zamówień towarów kolekcji jesienno-zimowej.

Grupa CCC zamyka czasowo w Polsce wszystkie salony, również poza galeriami handlowymi. Sklepy nie działają też w Bułgarii, Austrii i Słowenii - poinformowała PAP Biznes spółka. CCC widzi dynamiczne wzrosty w kanale e-commerce.

CCC apeluje o przywrócenie niedziel handlowych do końca 2020 roku - podała spółka w stanowisku dotyczącym przygotowywanej przez rząd propozycji neutralizacji skutków potencjalnego kryzysu związanego z koronawirusem. W ocenie CCC wskazany byłby czasowy zakaz sprzedaży "na krótko" na GPW.

Bank Pekao w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zdecydował o wstrzymaniu rozpoczęcia, uzgodnionych ze związkami zawodowymi, zwolnień grupowych - poinformował bank w komunikacie prasowym.

"Tower 57", gra wydana w 2017 roku przez 11 bit studios, uzyskała certyfikację pozwalającą na sprzedaż w Chinach. Polska spółka będzie otrzymywała od chińskiego dystrybutora część przychodów ze sprzedaży gry - poinformował PAP Biznes szef relacji inwestorskich 11 bit studios Dariusz Wolak. Oczekiwania spółki są umiarkowane - "Tower 57" to obecnie najmniejsza produkcja w portfolio 11 bit studios.

Grupa ubezpieczeniowa Talanx chce z zysku osiągniętego w 2019 roku wypłacić 1,5 euro dywidendy na akcję - podała firma w komunikacie.

Grupa Enter Air przywozi polskich turystów z zagranicy i wykonuje też operacje lotnicze zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów - podała spółka w komunikacie.

Enter Air jest przewoźnikiem niskokosztowym, a model biznesowy pozwala elastycznie dostosowywać się do sytuacji - poinformował PAP Biznes dyrektor generalny spółki Grzegorz Polaniecki.

Grupa AmRest, prowadząca sieć restauracji, liczy, że w okresie epidemii koronawirusa rozwijać się będą usługi dostaw do domu - poinformował PAP Biznes Adam Mularuk, odpowiedzialny za marki franczyzowe AmRest.

Grupa AmRest zamknęła w Polsce lokale w centrach handlowych, w pozostałych oferuje możliwość odbioru zamówienia na wynos. Obsługuje też zamówienia z dostawą do domu - poinformowała PAP Biznes spółka.

Budimex spodziewa się, że krótkoterminowy wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na zysk firmy będzie negatywny, ale obecnie jest trudny do oszacowania - podała spółka w komunikacie. Długoterminowo spodziewane jest znaczne zmniejszenie poziomu inwestycji w nowe kontrakty oraz braki materiałów i produktów.

PKN Orlen uruchomił drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk - poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek. Jak dodał, pozwoli to na wyprodukowanie płynu o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł. Do końca tygodnia płyny będą dostępne na stacjach spółki.

Orlen zdecydował o "maksymalnym" obniżeniu cen paliw na stacjach - poinformował na Twitterze prezes Daniel Obajtek.

Sfinks Polska szacuje spadek przychodów w restauracjach sieci grupy za okres 14-15 marca 2020 r. na ok. 90 proc. w stosunku do poprzedniego weekendu - podała spółka w komunikacie. Sfinks ocenia, że brak istotnego wzrostu zainteresowania kanałami sprzedaży na wynos i w delivery, a w efekcie utrzymanie się istotnego spadku sprzedaży gastronomicznej, będzie miał istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację płynnościową grupy.

Grupa Amica spodziewa się czasowego spadku sprzedaży w kanale tradycyjnym na europejskim rynku AGD - podała spółka w raporcie bieżącym.

Zarząd Rainbow Tours ocenia, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna, ale pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 niesie ze sobą ryzyko obniżenia przychodów w 2020 roku. Jednocześnie zarząd zakłada utrzymanie zyskowności - podała spółka w komunikacie.

Creepy Jar odwołało walne zgromadzenie, które miało odbyć się 26 marca i zdecydować o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny GPW - podała spółka w komunikacie.

Zakład spółki Suwary w Pabianicach zwiększa moce produkcyjne na dostawę butelek o pojemności 0,5 l i 1 l oraz kanistrów o pojemności 5 l z przeznaczeniem na środki dezynfekujące i aseptyczne w związku z pandemią koronawirusa. Dostawy realizowane są dla Orlen Oil oraz Polfa Tarchomin - podała spółka w komunikacie.

Grupa Selena na początku marca wznowiła produkcję w fabryce w chińskim Nantong - poinformowała PAP Biznes spółka.

Budimex podpisał z Teatrem Polskim w Szczecinie umowę na rozbudowę teatru za 159,4 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Tauron podpisał umowę kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG na kwotę 500 mln zł, z której środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy elektrowni węglowych oraz refinansowania wszelkich zaciągniętych zobowiązań finansowych lub wydatków poniesionych na takie cele - poinformował Tauron w komunikacie.

Minister Aktywów Państwowych, działający w imieniu Skarbu Państwa, złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Energi punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej - podała Energa w komunikacie.

Zarząd X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 28,2 mln zł dywidendy z zysku za 2019 rok, czyli 0,24 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

VRG spodziewa się, że skonsolidowane przychody grupy spadną w pierwszym kwartale o 11 proc. rok do roku, do ok. 190 mln zł, ze względu na zamknięcie centrów handlowych - podała spółka w komunikacie.

Rynek apteczny po 15 dniach marca wzrósł o 32,2 proc. rdr - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

Sescom nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2018/2019, pomimo wcześniejszej rekomendacji zarządu - wynika z podjętych przez ZWZ spółki uchwał. Dodatkowo, akcjonariusze upoważnili zarząd do nabycia akcji własnych za maksymalnie 600 tys. zł.

Altus TFI skupił w celu umorzenia 5,2 mln akcji własnych, stanowiących do 11,27 proc. kapitału zakładowego, po 10 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Alumetalu, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem, będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za 2019 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

AC planuje przeznaczyć w 2020 roku na inwestycje netto, w tym odtworzeniowe,15, 5 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej i dzięki czemu nowo wybudowane bloki gazowo-parowe będą w przyszłości zasilane gazem z Terminalu LNG w Świnoujściu - podał Gaz-System w poniedziałkowym komunikacie.

Większość, bo około 75 proc. przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych i istnieje ryzyko, iż część tych sklepów nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe grupy Redan - poinformowała społka w komunikacie.

ESMA i UKNF oczekują od giełdowych spółek informacji o wpływie epidemii koronawirusa na ich bieżącą działalność i perspektywy. Kilkanaście spółek przesłało już raporty, ale uczestnicy rynku wskazują, że wiarygodne oszacowanie tego wpływu jest obecnie niemożliwe, a wytyczne stanowią jedynie dodatkowe obciążenie.

Działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) reprezentacyjne organizacje związkowe i zarząd spółki zawiesiły trwające od 4 marca rozmowy na temat tegorocznego wzrostu płac górników. Strony mają wrócić do rozmów, gdy minie zagrożenie związane z epidemią koronawirusa.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył dla BNP Paribas Bank Polska na poziomie subskonsolidowanym wymóg MREL w wysokości 16,001 proc. sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 20,866 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) - poinformował bank w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================

gor/