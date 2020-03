Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Kernel Holding sprzedał swój pakiet 50 proc. udziałów w spółce joint venture Taman Grain Terminal Holdings Limited, która jest właścicielem terminalu do eksportu zboża w rosyjskim porcie Taman - poinformowała spółka w komunikacie. Za sprzedane udziały Kernel otrzymał 61 mln euro w gotówce.

Priorytetami Echo Investment na 2020 r. jest ukończenie bieżących projektów i przygotowanie następnych. Budowa obiektów idzie zgodnie z planem, spółka terminowo przekazuje mieszkania, a sprzedaż jest prowadzona online - poinformował zarząd dewelopera. Wskazał też, że 70 proc. lokali, które mają być przekazane w 2020 r., zostało już sprzedanych.

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki finansowe grupy w drugim kwartale - poinformowała spółka w komunikacie. Agora przesunęła w czasie wszelkie wydatki, w tym inwestycyjne, a także opracowuje działania oszczędnościowe.

Asbis, dystrybutor produktów IT, przedstawi prognozę wyników na 2020 r. w maju - podała spółka w komunikacie prasowym. Asbis w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa obserwuje wzrost zapotrzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej, taki jak laptopy i monitory.

Treść publikacji Newsweeka dotycząca tego, że LLP wykupiło z rynku maski, w których walczy się z koronawirusem, jest nieprawdziwa i wprowadza opinię publiczną w błąd - przekazała firma w komunikacie przesłanym mediom.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w lutym 2020 roku wyniosła 60,9 tys. ton, tyle samo co przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w lutym 55,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 3 proc. - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5,7 mln zł z zysku za 2019 r., co daje 0,06 dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Sonel rekomenduje, by zysk osiągnięty w 2019 roku przeznaczyć na kapitał rezerwowy - poinformowała spółka w komunikacie. W poprzednich latach Sonel wypłacał dywidendę.

Akcjonariusze CDA zdecydowali o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 7,1 mln zł.

Budimex wraz ze swoją spółką zależną FBSerwis zawarł m.in. z Ciechem list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów - podał Budimex w komunikacie.

Stelmet, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa zdecydował, że do końca marca pracownicy spółki będą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe i stopniowo będzie ograniczana działalność produkcyjna, a w okresie od 1 kwietnia do połowy kwietnia 2020 r. produkcja we wszystkich zakładach zostanie wstrzymana - podał Stelmet w komunikacie.

Wing IHC kupił w wezwaniu 41.444.928 mln akcji Echo Investment, uprawniających do wykonywania 10,04 proc. głosów na WZ spółki - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

BBI Development zakończył proces szacowania wpływu zmiany strategii projektu "Małe Błonia" na sytuację finansową grupy. Spółka zdecydowała o zawiązaniu rezerw i dokonaniu odpisów aktualizujących wartości bilansowe zapasów, które obniżą skonsolidowany wynik za 2019 rok o 32,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Tauron i Polski Fundusz Rozwoju będą współpracować przy odnawialnych źródłach energii - podał Tauron w komunikacie.

