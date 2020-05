Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Bank Millennium spodziewa się, że wynik grupy w 2020 roku będzie niższy niż w 2019 roku - poinformował bank w raporcie.

Bank Millennium ocenia, że ma niewielką ekspozycję na sektory postrzegane jako najbardziej wrażliwe na negatywne efekty pandemii, ale sytuacja finansowa niektórych jego klientów może się pogorszyć, co może doprowadzić do wyższych kosztów ryzyka. Bank koncentruje się na istniejących ekspozycjach w segmencie korporacyjnym, nie ma presji na emisję obligacji w ramach nowego programu - poinformowali przedstawiciele banku.

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 18,1 mln zł z 160 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik banku okazał się 69 proc. niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 57,6 mln zł. Bank utworzył rezerwę w wysokości 60 mln zł na ryzyko związane z ewentualnym wpływem pandemii Covid-19.

Sprzedaż grupy CCC w sklepach stacjonarnych po otwarciu handlu w Polsce idzie zgodnie z przewidywaniami. Ruch w sklepach grupy jest niższy rdr, ale spadki są mniejsze niż średnio w galeriach handlowych. Otwarcie sklepów stacjonarnych nie zaszkodziło sprzedaży online - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Czyczerski.

Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku uznając, że obecnie transakcja ta jest niewykonalna na rozsądnych warunkach - poinformował Commerzbank w komunikacie. mBank pozostanie w grupie Commerzbanku.

Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji PGE Dystrybucja, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii - podała PGE w komunikacie prasowym. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł.

Archicom obserwuje stopniową odbudowę zainteresowania ofertą mieszkaniową i nie rewiduje na ten moment celów sprzedażowych - poinformował PAP Biznes członek zarządu Tomasz Ślęzak. Grupa podtrzymuje plan przekazań na 2020 rok.

Mostostal Zabrze szacuje, że odnotował w pierwszym kwartale 2020 roku 131,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 5,7 mln zł zysku operacyjnego, 3,2 mln zł zysku brutto i 2,2 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Wartość backlogu wynosi obecnie 455,4 mln zł.

Grupa Forte otrzymała 9,92 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników - podało Forte w komunikacie.

Biomed-Lublin wypowiedział Biotonowi umowę o współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza - podał Biomed-Lublin w komunikacie.

Zarząd Inpro zaproponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,15 zł za akcję - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Atende rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 roku - podała spółka w komunikacie.

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w kwietniu 2020 roku 4.928 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 7,5 tys. wniosków w marcu - poinformowała spółka w komunikacie.

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Pniówek w Pawłowicach, będąca w ostatnim czasie jednym z ognisk rozprzestrzeniania się koronawirusa, mimo związanych z tym ograniczeń w pełni zachowuje ciągłość dostaw węgla do odbiorców - poinformował wiceprezes JSW Artur Dyczko.

Szwedzki rząd zatwierdził budowę gazociągu Baltic Pipe w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji na Morzu Bałtyckim - podał Gaz-System w komunikacie prasowym. Spółka zakończyła tym samym etap uzyskiwania pozwoleń dla tego projektu, gdyż wcześniej uzyskano już komplet decyzji administracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Danii.

Trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w których potwierdzono najwięcej przypadków koronawirusa wśród załogi, przedłużyły przerwę w produkcji o kolejny tydzień, do 17 maja. Od poniedziałku do czwartku wydobycie wstrzymuje też należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek.

Intersport Polska zanotował w dniach 4-9 maja, po ponownym otwarciu sklepów w galeriach handlowych, spadek obrotów rok do roku w porównywalnych obiektach o 46 proc. oraz spadek liczby odwiedzających o 45 proc. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd XTPL rozpoczął działania zmierzające do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 tys. nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje o wartości do 3,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.

