Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Bank Pekao szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp łącznie zmniejszą wynik finansowy netto grupy w 2020 roku o około 650-700 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

PKO BP ocenia, że obniżki stóp procentowych przez RPP, zmiany rezerwy obowiązkowej i decyzje innych instytucji monetarnych obniżą zysk netto grupy w 2020 roku o 850-900 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Obniżki stóp procentowych przez RPP, łącznie o 140 pkt bazowych, zmniejszą wynik odsetkowy Grupy Santander BP w 2020 roku o 635-700 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji projektu inwestycyjnego Polimery Police - poinformowała Grupa Azoty i Police w komunikatach.

Unibep zawarł umowę ramową na realizację programu budowy mieszkań na terenie Szwecji - podała spółka w komunikacie. Program ma być realizowany w latach 2020-2026.

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą jako najkorzystniejsza w przetargu na zapewnienie wsparcia serwisowego systemu informatycznego - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość oferty wynosi 130,8 mln zł brutto.

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma poniżej 5 proc. akcji 11 bit studios - podała spółka w komunikacie.

Zarząd i2 Development postanowił zmienić założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki i rekomenduje ZWZ przeznaczenie 5,6 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy - poinformował deweloper w komunikacie.

Hortico chce przeznaczyć z zysku za 2019 r. na dywidendę 587,2 tys. zł, czyli 0,05 zł na akcję - wynika z projektów uchwał WZ spółki zwołanego na 30 czerwca.

Zarząd J.W. Construction zdecydował o zakończeniu programu skupu akcji własnych - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta Elektrotimu o wartości 27,4 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator - podała spółka w komunikacie. Przetarg dotyczy modernizacji stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce.

Mennica Polska złożyła 29 maja ofertę o wartości 211,3 mln zł w przetargu ogłoszonym przez Innobaltica na system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim w województwie pomorskim - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w kwocie 27,6 mln zł, czyli 0,54 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Ultro, akcjonariusz CCC, zgłosiła kandydaturę Henrego McGoverna na członka rady nadzorczej grupy - podała CCC w komunikacie. McGovern jest założycielem AmRest Holdings.

Akcjonariusze Lena Lighting zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję - wynika z uchwał obradującego w poniedziałek walnego zgromadzenia.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wzrosły w maju do ok. 8 mln USD z ok. 7 mln USD w kwietniu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 4,7 mln razy wobec 7 mln w kwietniu.

Capital MBO, główny akcjonariusz Mangaty Holding, chce utworzenia 18 mln zł kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego spółki. Mangata ma udzielić Capital MBO finansowania na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie akcji spółki w 2017 roku - podała Mangata w komunikacie.

