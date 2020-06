Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PGNiG podpisał 5 czerwca z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w ramach którego polska spółka spodziewa się otrzymania do 1 lipca 2020 roku ok 1,5 mld USD netto zwrotu - podał PGNiG w komunikacie.

OT Logistics otrzymał niewiążące oferty podmiotów zainteresowanych kupnem akcji spółki C.Hartwig Gdynia i rozpoczął z nimi negocjacje - poinformował OT Logistics w komunikacie.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski liczy, że jesienią Ministerstwo Aktywów Państwowych odniesie się do zaproponowanej przez spółkę koncepcji przeniesienia aktywów węglowych do jednej, wydzielonej spółki.

PGE zamierza w nowej strategii wzmacniać obecność w czterech obszarach: energetyce wiatrowej: morskiej i lądowej, fotowoltaice i magazynowaniu energii - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Przekonuje, że odejście od energetyki opartej o węgiel pomogłoby spółce w pozyskaniu finansowania projektów zero- i niskoemisyjnych.

Nie złożono żadnych zapisów w ramach wezwania do sprzedaży 22,2 mln akcji Lubawy po 0,86 zł za walor - podał Dom Maklerski Banku Handlowego.

Zarząd Forbuild rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 0,26 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę miałoby trafić 3,48 mln zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mo-Bruk zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 36 mln zł z zysku za 2019 rok, czyli 10,25 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

ZWZ Mabionu zdecydowało o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 1.907.281 akcji serii U w celu podwyższenia kapitału zakładowego - wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie spółki.

Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał przedwstępną umowę zakupu udziałów stanowiących 53 proc. kapitału zakładowego włoskiej spółki Sorgente za ok. 1,9 mln zł - podał PBKM w komunikacie.

