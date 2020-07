Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa ML System szacuje, że w pierwszym półroczu 2020 r. miała ok. 13,8 mln zł EBITDA wobec 6,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. W pierwszym kwartale tego roku wynik EBITDA wynosił 4,2 mln zł.

Grupa ML System szacuje, że w pierwszym półroczu 2020 r. miała ok. 13,8 mln zł EBITDA wobec 6,7 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. W pierwszym kwartale tego roku wynik EBITDA wynosił 4,2 mln zł.

Zarząd Kruka będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto spółki za 2019 rok na skup akcji własnych, po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Prochemu ocenia, że cena w wezwaniu do sprzedaży około 33 proc. akcji spółki znajduje się poniżej oszacowanego przez zarząd przedziału wartości godziwej - poinformowała spółka w komunikacie.

Grodno, dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, w przeciągu kilku tygodni ogłosi strategię, w której zakłada, że głównym źródłem przychodów grupy w najbliższych latach będzie sprzedaż produktów z obszaru odnawialnych źródeł energii - powiedział PAP Biznes prezes spółki Andrzej Jurczak. Dodał, że w perspektywie dwóch lat grupa planuje znacznie wzmocnić udział fotowoltaiki w przychodach.

Zarząd Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali - poinformowała spółka w komunikacie. Firma nie planuje transakcji o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały - jak podano - negatywny wpływ na wyniki.

Lartiq (dawniej Trigon) wprowadzał konsumentów w błąd, oferując fundusze inwestycyjne. Prezes UOKiK nałożył na spółkę ponad 7,2 mln zł kary - poinformował urząd w komunikacie.

Grupa Orlen w 2019 r. sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku. To wzrost o 7 proc. wobec poprzedniego rekordu sprzedażowego. Istotny wkład w osiągnięciu rekordowej sprzedaży miała m.in. spółka Orlen Lietuva - podał w poniedziałek PKN Orlen.

Mercator Medical spodziewa się wzrostu marż w segmencie produkcji w drugiej połowie 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie spółki Venture Inc zdecydowało o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 750 tys. akcji własnych, które stanowią do 2,6 proc. jej kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka chce przeznaczyć na skup akcji do 1,5 mln zł.

Spółka zależna British Automotive Holding wypowiedziała umowę dilerską i serwisową Aston Martin Lagonda Limited - podała spółka w komunikacie.

