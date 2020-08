Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa LPP odnotowała w II kw. roku obrotowego 2020/2021 stratę operacyjną na poziomie 40 mln zł wobec 186 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników finansowych.

Cele zapisane w strategii Ciechu pozostają aktualne, choć z powodu pandemii ich realizacja może się opóźnić, podobnie jak realizacja części inwestycji, w tym budowy warzelni soli. Prezes Dawid Jakubowicz widzi oznaki powrotu do normalności w gospodarce i liczy, że drugie półrocze dla Ciechu będzie lepsze niż pierwsza połowa 2020.

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 roku spadł do 49,9 mln zł z 97,6 mln zł - podała spółka w raporcie półrocznym.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w lipcu ok. 9 mln USD, tyle samo co w czerwcu - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 3,6 mln razy wobec 2,3 mln w czerwcu.

GDDKiA ocenia, że wzrost stawek wnioskowany przez Stalexport Autostrady jest niezasadny - napisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie.

Mo-Bruk złożył prospekt emisyjny do KNF w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na GPW akcji imiennych serii B - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Główni akcjonariusze rozważają sprzedaż części akcji w ramach oferty publicznej, ale spółka nie zamierza emitować nowych akcji.

Pomimo 48 przypadków koronawirusa produkcja w zakładach Wieltonu w Wieluniu odbywa się normalnie - poinformował PAP Biznes wiceprezes Wieltonu Piotr Kuś. Dodał, że w dniach 10-15 sierpnia w wieluńskich zakładach planowana jest rutynowa, wakacyjna przerwa produkcyjna.

Akcjonariusze spółki Plast-Box zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Pure Biologics złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, związanego z ofertą publiczną do 600.000 akcji serii E oraz przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie.

Zarząd PAK KWB Adamów, spółki zależnej ZE PAK, zdecydował o rozwiązaniu i likwidacji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów - podała spółka w komunikacie. Zgodnie z założeniami, wraz z końcem 2020 roku kopalnia Adamów zakończy wydobycie.

