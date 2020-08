Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Photon Energy planuje wejść z usługami na polski rynek fotowoltaiczny - podał Photon w komunikacie.

Photon Energy planuje wejść z usługami na polski rynek fotowoltaiczny - podał Photon w komunikacie.

Eobuwie. pl rozwija przejętą w ubiegłym roku markę odzieży premium Rage Age, rozszerza jej ofertę o kolekcję damską - podała spółka w komunikacie prasowym.

Biomed-Lublin rozpoczął proces wytwarzania immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców - podała spółka w komunikacie.

genXone zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 25 sierpnia - podała spółka w komunikacie prasowym. Do obrotu trafi 3,295 mln akcji.

Comarch podpisał z Vodafone New Zealand Limited umowę ramową na dostawę i utrzymanie systemów IT. Łączna minimalna wartość kontraktu to 122 mln dolarów nowozelandzkich, czyli 295,4 mln zł - podał Comarch w komunikacie.

Remor Solar Polska prognozuje na 2020 rok 12-15 mln zł przychodów i co najmniej 1,5 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Piotr Czachorowski i spółka Zinat wzywają do sprzedaży 1.729.545 akcji Krynicy Vitamin, stanowiących 14,11 proc. kapitału zakładowego spółki, po 5,70 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Grupa farmaceutyczna Sanofi kupi amerykańską firmę Principia Biopharma za 3,68 mld dolarów - poinformował w poniedziałek zarząd grupy. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez rady dyrektorów obu koncernów.

Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy - podała spółka w uchwałach po WZ.

Steven George Tappan kupił w ramach wezwania 6.750 akcji Prochemu - poinformowało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

Aforti Holding rozpoczyna program skupu 200.000 akcji własnych po cenie maksymalnie 45 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

