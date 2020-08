Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa Kęty podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 20 proc. do 352 mln zł, EBIT o 16 proc. do 453 mln zł, EBITDA o 12 proc. do 600 mln zł, a sprzedaży o 2 proc. do 3,38 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa Kęty podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 20 proc. do 352 mln zł, EBIT o 16 proc. do 453 mln zł, EBITDA o 12 proc. do 600 mln zł, a sprzedaży o 2 proc. do 3,38 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,84 mld zł - podała spółka w raporcie półrocznym. W II kwartale 2020 roku grupa miała 15 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 5,8 mln zł zysku.

Blok gazowo-parowy o mocy 450 MW Elektrociepłowni Stalowa Wola został zsynchronizowany z siecią - poinformował Tauron w komunikacie prasowym.

Zarząd Aplisensu ocenia, że najbliższe miesiące będą trudne dla grupy i będzie zadowolony, jeśli uda się utrzymać wyniki na poziomie zeszłorocznych. Spodziewane są spadki na rynku białoruskim w związku z sytuacją polityczną w tym kraju, problemem na innych rynkach są mniejsze inwestycje - wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego podczas poniedziałkowej wideokonferencji.

Sygnity liczy na podobne rok do roku przychody w całym okresie obrotowym 2019/2020 i wzrost o ok. 5 proc. w kolejnym roku fiskalnym, chce ponadto utrzymać rentowność - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele spółki. Firma planuje refinansowanie zadłużenia i po wstępnych rozmowach widzi zainteresowanie ze strony banków

Gremi International, który ma 23,7 proc. akcji KCI, chce zwołania NWZ spółki i umieszczenia w nich uchwał dotyczących jej delistingu - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Kruka sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach VII programu o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł - poinformowała Komisja w komunikacie.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w lipcu 2020 roku wyniosła 54,5 tys. ton i była wyższa o 14 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w lipcu 57,5 tys. ton, co oznacza spadek o 4 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Getin Holding otrzymał 24 sierpnia zawiadomienie o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego - podał Getin Holding w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/