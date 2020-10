Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PKN Orlen w najbliższych tygodniach zamierza intensywnie przygotowywać się do pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości minimum 500 mln euro i zakłada, że dojdzie do niej jeszcze w 2020 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak.

PKN Orlen w najbliższych tygodniach zamierza intensywnie przygotowywać się do pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości minimum 500 mln euro i zakłada, że dojdzie do niej jeszcze w 2020 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak.

CD Projekt zakończył proces certyfikacji i rozpoczął produkcję płyt z grą "Cyberpunk 2077" na konsole Microsoft Xbox oraz Sony Playstation - podała spółka w komunikacie.

Kernel Holding odnotował w roku obrotowym 2019/2020 118 mln USD zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 189 mln USD rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Grupa planuje wydać na inwestycje w roku 20/21 ok. 270 mln USD, w tym 92 mln USD na inwestycje odtworzeniowe.

Redan liczy w kolejnych miesiącach na stabilizację sprzedaży, choć czynnikiem ryzyka jest nadal sytuacja epidemiologiczna - poinformował PAP Biznes prezes Redanu Bogusz Kruszyński.

Skonsolidowane przychody VRG we wrześniu 2020 roku wyniosły około 75,2 mln zł, co oznacza spadek o 5,1 proc. w porównaniu do września 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 621,7 mln zł i były niższe rdr o około 15,5 proc.

PGE jest zainteresowane aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

UOKiK sprawdza praktyki Eurocashu wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych - poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie.

Marvipol Development sprzedał w trzecim kwartale 2020 roku 160 mieszkań i lokali usługowych o łącznej wartości 95,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Deweloper przekazał klientom w tym czasie 257 lokali o łącznej wartości 113,7 mln zł.

Develia sprzedała w ciągu trzech kwartałów 2020 roku 781 lokali wobec 928 lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym trzecim kwartale deweloper sprzedał 358 lokali.

Grupa Inpro sprzedała w trzecim kwartale 2020 roku 193 lokale wobec 220 lokali przed rokiem, zo oznacza spadek rdr o 12 proc. - poinformował deweloper w komunikacie. Grupa przekazała w tym czasie 144 lokale w porównaniu do 83 lokali rok wcześniej.

Agencja S&P podwyższyła rating Kernela do "B+" z "B" poprzednio, perspektywa oceny jest stabilna - podało S&P w komunikacie.

Pointpack, oferujący rozwiązania IT i usługi serwisowe dla punktów nadawczo-odbiorczych liczy, że odnotuje w 2020 r. lepsze w porównaniu do 2019 r. wyniki. Pomóc ma w tym m.in. czwarty kwartał, który powinien być najlepszym dla spółki okresem w tym roku - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Marek Piosik.

Grodno zgodnie ze strategią na lata 2020-24 chce osiągnąć minimum 10 proc. coroczny wzrost sprzedaży - podała spółka w prezentacji. Grodno chce, by do 2024 roku 35 proc. przychodów grupy stanowił segment OZE.

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali, że spółka wypłaci 0,03 euro dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. - podał Warimpex w komunikacie.

Przychody netto ze sprzedaży Intersportu w drugim kwartale roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r. wyniosły 46,7 mln zł, czyli były o 17 proc. niższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Intersport w tym okresie odnotował 48-proc. wzrost obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce, które stanowiły 8,6 proc. udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Szacunkowe przychody Ten Square Games w trzecim kwartale 2020 r. wzrosły do 177,8 mln zł z 170,3 mln zł w poprzednim kwartale oraz 68,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r. - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Aplisensu, w ramach skupu akcji własnych, złożyli oferty sprzedaży łącznie 1.356.822 akcji - podała spółka w komunikacie.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Krynica Vitamin, z powodu braku zapisów, wzywający nie nabyli żadnych akcji spółki - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

