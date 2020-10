Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Giełda Papierów Wartościowych wstrzyma się z przeprowadzeniem due diligence giełdy w Armenii przynajmniej do pierwszego kwartału 2021 roku - poinformował PAP Biznes prezes GPW Marek Dietl. Zaznaczył, że nie przekaże środków finansowych na realizację transakcji do czasu zakończenia konfliktu o Górski Karabach.

Obligo giełdowe, które zgodnie z ustaleniami pomiędzy rządem a górnikami ma być zniesione, jest potrzebne rynkowi i za jakiś czas zostanie przywrócone - uważa prezes GPW Marek Dietl.

Canal+ Polska liczy na utrzymanie w nadchodzących latach klientów usług satelitarnych, a rosnąć chce m.in. dzięki ofercie telewizji internetowej (OTT). W czasie pandemii spółka radzi sobie dobrze, a baza klientów pozostaje stabilna przy rosnącym ARPU - poinformowali PAP Biznes przedstawiciele grupy. W ogłoszonej w ubiegły czwartek ofercie publicznej dwóch akcjonariuszy spółki planuje sprzedać do 49 proc. akcji.

Kernel Holding sprzedał 296,2 tys. ton oleju w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/21 (lipiec-wrzesień 2020 r.), co oznacza spadek o 2 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Oprócz już istniejących narzędzi pomocowych z pewnością zostaną przygotowane szersze instrumenty wsparcia dla rodzin, matek, ojców i samych dzieci, które urodzą się w wyniku orzeczenia TK - zapewnił w poniedziałek minister w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz.

Ultimate Games, producent i wydawca gier wideo z grupy PlayWay, chce w przyszłym roku wydać 5-10 większych gier na wszystkie konsole - podała spółka w komunikacie prasowym.

Echo Investment wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro dla inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości 40 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

PGE Energia Odnawialna uruchomiła farmę fotowoltaiczną PV Bliskowice o mocy 1 MW w województwie lubelskim - podała PGE EO w komunikacie prasowym.

Detalion Games, producent gier z Grupy PlayWay, złożył Dokument Informacyjny na GPW i jeszcze w tym roku spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa INC złożyła na GPW dokumenty informacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu na rynku NewConnect akcji czterech spółek i spodziewa się, że minimum cztery kolejne powinny trafić na giełdę do końca roku - podało INC w komunikacie prasowym.

Zamknięcie lokali gastronomicznych to duży cios dla branży, dotkniętej już wcześniej skutkami wiosennego lockdownu. Potrzebne są rozwiązania osłonowe krótko-, jak i długookresowe - ocenia Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

X-Trade Brokers Dom Maklerski chce w czwartym kwartale 2020 roku zwiększyć liczbę nowych klientów o 25-30 tys. - poinformował prezes XTB Omar Arnaout. W trzecim kwartale spółka pozyskała 21.178 nowych klientów (wzrost rdr o 111 proc.).

X-Trade Brokers Dom Maklerski chce przeznaczyć między 50 a 75 proc. zysku netto za 2020 roku na dywidendę, ale nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to bliżej dolnej czy górnej granicy - poinformował wiceprezes spółki Paweł Szejko.

Zarząd Carbon Studio, notowanego na NewConnect developera gier i technologii VR, podjął uchwałę zmierzającą do wdrożenia w spółce trzyletniego programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników - podała spółka w komunikacie.

UOKiK wydał trzy decyzje wobec Getin Noble Banku. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożył na bank karę finansową w wysokości 7 mln zł, a także nakazał wypłacenie 20 tys. zł rekompensaty osobom, które nabyły obligacje GetBack za jego pośrednictwem - poinformował Urząd w poniedziałkowym komunikacie.

PZU nie rozważa sprzedaży Alior Banku i nie prowadzi analiz w tej sprawie, a relacje z tym bankiem uważa za strategiczne - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik. Portal wyborcza .pl podał w poniedziałek, powołując się na nieoficjalne informacje, że PZU chce sprzedać Alior Bank.

Zarząd spółki Boryszew przyjął program nabywania akcji własnych, w ramach którego chce skupić do 80 mln akcji, stanowiących 33,33 proc. kapitału zakładowego - podał Boryszew w komunikacie.

Opteam i Innova AF II podpisały z Rementi Investments przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności. Zgodnie z umową Opteam za 20,5 proc. akcji otrzyma 71,5 mln euro - podała spółka w komunikacie.

MCI Capital planuje przeznaczać na dywidendę równowartość 1-2 proc. kapitałów własnych w latach 2021-2023 - podała spółka w komunikacie.

Porozumienie akcjonariuszy Elementalu Holding kupiło w wezwaniu 4,75 mln akcji spółki, stanowiące 2,79 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

