Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Grupa LPP szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień - październik 2020 roku 2,45 mld zł przychodów i 290 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w trzecim kwartale blisko 265 mln zł zysku EBIT i 2,3 mld zł przychodów.

Grupa LPP szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień - październik 2020 roku 2,45 mld zł przychodów i 290 mln zł zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w trzecim kwartale blisko 265 mln zł zysku EBIT i 2,3 mld zł przychodów.

Lotos, Energa i PKN Orlen podpisały list intencyjny dotyczący analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku z terminem realizacji do lipca 2026 roku - podały spółki w komunikatach.

Rada nadzorcza PGNiG ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki na okres wspólnej kadencji zarządu trwającej do 10 stycznia 2023 roku - wynika z ogłoszenia na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w październiku ok. 9 mln USD, tyle samo co miesiąc wcześniej - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1,4 mln razy wobec 2,4 mln we wrześniu.

Branża gastronomiczna potrzebuje długofalowych rozwiązań, a zaproponowana dotąd pomoc rządowa jest zbyt mała. Jeśli kwestia czynszów nie zostanie uregulowana, doprowadzi to do wielu upadłości - poinformował PAP Biznes prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek. Nie spodziewałby się on zakończenia lockdownu w gastronomii przed końcem roku.

Sfinks Polska, zarządzający siecią restauracji, szacuje, że może w tym roku stracić do 20 mln zł gotówki w związku z pandemią. Lockdown zmusił spółkę do skorzystania z rozwiązań restrukturyzacyjnych - poinformował PAP Biznes prezes Sylwester Cacek.

ZM Ropczyce chcą zwiększać rentowność, a spadki sprzedaży w segmencie hutnictwa żelaza i stali rekompensować działalnością w innych segmentach, m.in. w hutnictwie metali nieżelaznych - powiedział PAP Biznes prezes Józef Siwiec. Zarząd spodziewa się też, że do końca roku nastąpi poprawa w segmencie cementowo - wapienniczym.

Photon Energy zakończył budowę i podłączył do sieci sześć elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech o łącznej mocy 8,5 MWp - podała spółka w komunikacie.

PKP Cargo w okresie styczeń-wrzesień przewiozło 61,1 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 18,0 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Serinus Energy otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zwolnienie od spełniania kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r. - podała spółka w komunikacie.

Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner po trzech kwartałach 2020 roku wyniósł 81,9 mln zł, co oznacza wzrost o 83,6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty, na mocy ustaleń z Ministerstwem Aktywów Państwowych, wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie, w którym docelowo znajdzie się 150 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19 - podała spółka w komunikacie prasowym.

Dębica szacuje, że miała w trzecim kwartale 53 mln zł zysku netto i 509,9 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie 2019 roku firma wypracowała 18,9 mln zł zysku netto i 511,9 mln zł przychodów.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/