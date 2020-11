Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w październiku 2020 roku wyniosły 915,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 4,6 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 7,396 mld zł przychodów, czyli o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Pure Biologics zamierza pozyskać z emisji akcji serii E ok. 57 mln zł, a środki przeznaczyć m.in. na realizację obecnie prowadzonych projektów B+R, a także na rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych, alternatywnych celów molekularnych - podała spółka w komunikacie. W ofercie publicznej Pure Biologics zaoferuje do 600 tys. akcji serii E.

Główni akcjonariusze Mo-Bruku, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 1.053.866 akcji spółki, stanowiących 30 proc. kapitału zakładowego oraz 25 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - podał Mo-Bruk w komunikacie. Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351.288 akcji, stanowiących 10 proc. kapitału zakładowego.

Zysk netto grupy Mercator Medical wyniósł w trzecim kwartale 355,8 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wcześniej spółka szacowała, że jej wynik netto wyniesie ok. 356,2 mln zł.

Premiera nowej gry CI Games, "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", odbędzie się w I kw. 2021 r. Kampania promocyjna ma ruszyć na przełomie grudnia i stycznia, wtedy podana zostanie data premiery - poinformowała PAP Biznes spółka. Informacje o drugiej części "Lords of the Fallen" mają pojawić się w pierwszej połowie 2021 r.

Producent gier Woodland Games z grupy PlayWay chce zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zysk netto Biomedu Lublin po trzech kwartałach 2020 roku spadł o 15 proc. do 813 tys. zł. Spadek zyskowności to głównie skutek zdarzeń jednorazowych oraz przejściowo wyższych kosztów produkcyjnych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Mennica Polska planuje jak najszybciej zakończyć negocjacje w sprawie dokupienia 50 proc. akcji w spółce Mennica Towers GGH MT, która jest właścicielem biurowca Mennica Legacy Tower - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że grupa ma zdolność sfinansowania tego typu transakcji.

Grupa Enea może w ciągu miesiąca przedstawić aktualizację strategii rozwoju - poinformował prezes grupy Paweł Szczeszek.

Akcjonariusze Kernela zdecydują 10 grudnia o wypłacie 0,42 USD dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2020 roku - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ.

Budimex zakłada, że wybrani inwestorzy przeprowadzą procesy due diligence Budimeksu Nieruchomości najpóźniej do końca stycznia 2021 roku - poinformował w poniedziałek prezes Dariusz Blocher.

Oferta Budimeksu została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka drogi S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty to 469,1 mln zł.

Polkomtel, operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat, planuje mieć ponad 11 mln osób i ponad 150 miejscowości w zasięgu sieci 5G w 2021 roku - podał Polkomtel w komunikacie prasowym. W listopadzie br. w zasięgu ma być 5 mln ludzi.

Fortum może w przyszłym roku zwiększyć w Polsce bazę klientów kupujących gaz i energię elektryczną o ok. 20 proc., przychody mogą wzrosnąć o 300 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

ZUE szacuje, że po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy spadł do 2,9 mln zł z 4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka we wstępnych danych. Portfel zamówień grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali postanowiło o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

