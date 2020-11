Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

KGHM widzi powody do optymizmu w związku z utrzymującym się popytem na miedź na rynkach światowych - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Chludziński.

KGHM postawi w przyszłym roku na rozwój w obszarze zielonej energii i na projekty udostępniania złóż, zwiększające produkcję w kolejnych latach - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Chludziński. Spółka jest zadowolona z wyników Sierra Gorda, ale to nie koniec działań optymalizacyjnych w chilijskiej kopalni.

Zysk netto grupy Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 15,9 proc. do 90,9 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2020 rok ma wartość 11,3 mld zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Backlog jest o 12 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2019 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Prezes UOKiK postawił zarzuty Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu, dotyczące nieprawidłowego rozliczania kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem i niezwracania konsumentom pieniędzy - podał Urząd w komunikacie.

Grupa Torpol chce zwiększyć w najbliższym czasie portfel zamówień do poziomu 2,5-3 mld zł. Zarząd liczy, że wyniki w 2020 roku będą porównywalne rdr i ocenia, że kolejny rok nie powinien być gorszy - poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Torpol chce pozostać spółką dywidendową.

K2 Internet planuje w grudniu przedstawić średnioterminową strategię grupy - poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Paweł Wujec. Dodał, że spółka planuje wypłatę dywidendy za 2020 rok.

BoomBit spodziewa się, że saldo gotówki na koniec roku pozwoli spółce myśleć jednocześnie o finansowaniu dalszego rozwoju i wypłacie dywidendy - poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka liczy na dobre wyniki w grudniu, ale w listopadzie spodziewa się spadków.

Idea Bank zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 10 mln i nie więcej niż 75 mln akcji serii P - podał Idea Bank w komunikacie.

Zysk netto Forte w trzecim kwartale wyniósł 31,8 mln zł wobec 3,1 mln zł straty przed rokiem - podała spółka w w raporcie.

