Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów grupa przeznaczy 55 mld zł.

energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów grupa przeznaczy 55 mld zł.

PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie grupy kapitałowej Orlen na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Strategia PKN Orlen do 2030 roku zakłada wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Polityka dywidendowa PKN Orlen, zakładająca wypłatę co najmniej 3,50 zł dywidendy na akcję, może się zmienić, jeśli dojdzie do przejęcia PGNiG - poinformowali przedstawiciele płockiego koncernu podczas telekonferencji dla analityków.

PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA grupy do 2030 r. o 2,5x, do poziomu ok. 26 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym nowej strategii grupy. Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł.

PKN Orlen zakłada w nowej strategii do 2030 r. ponad 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii - poinformowała spółka w komunikacie.

PKN Orlen chce w I kwartale 2021 roku uruchomić zagraniczny program emisji obligacji (program EMTN) - podał koncern w prezentacji.

PKN Orlen najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku przekaże Komisji Europejskiej wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen chce dokonać wstępnej oceny partnerów przy transakcji przejęcia Grupy Lotos i sprzedaży części jej aktywów do końca pierwszego kwartału 2021 roku - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Rada nadzorcza Lotosu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki na okres X wspólnej kadencji - wynika z ogłoszenia na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Marcin Piróg zrezygnował w poniedziałek ze stanowiska prezesa Biomedu Lublin - podała spółka w komunikacie.

Answear. com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, zamierza umacniać pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i wejść na kolejne rynki regionu, a także utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów. Spółka chce pozyskać środki z oferty publicznej i wejść na GPW na przełomie 2020/21 - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Bajołek.

Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Boryszew w III kwartale 2020 wyniosła 116,5 mln zł wobec 9 mln zl zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie.

Boryszew na początku 2021 roku planuje przedstawić nową strategię grupy - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Lisiecki. Dodał, grupa przewiduje również restrukturyzację zakładów BAP w Niemczech.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-październik do 36,56 proc. całego rynku wobec 40,65 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Grodno i Energa Obrót zawarły umowę partnerską, która dotyczy współpracy przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp - podało Grodno w komunikacie prasowym.

Zarząd Ekopol Górnośląski Holding zdecydował o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

Ferro chce skoncentrować się na finalizacji przejęcia spółek Termet i Tester, a do tematu aktualizacji strategii może wrócić w połowie 2021 r., po zakończeniu transakcji - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Wyniki Ferro w końcówce 2020 r. są zgodne z oczekiwaniami zarządu.

Grupa Votum spodziewa się wyraźnego wzrostu przychodów oraz poprawy wyników w 2021 roku. W 2020 roku grupa chce wytoczyć łącznie około 6 tys. spraw frankowych, a cel 8 tys. pozwów możliwy będzie do uzyskania w 2021 roku - poinformował prezes spółki Bartłomiej Krupa.

Amica planuje w pierwszej połowie 2021 roku rozpocząć prace nad nową, długoterminową strategią grupy - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji członek zarządu Michał Rakowski.

Amica chce utrzymać w IV kwartale tendencje wyników grupy osiągnięte po III kwartałach 2020 roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Michał Rakowski. Dodał, że sprzedaż w październiku i listopadzie jest zadowalająca.

Tauron przedłużył kolejny raz okres wyłączności negocjacyjnej przyznanej PGNiG w procesie sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło, do 31 stycznia 2021 roku - podał Tauron w komunikacie.

Miniona sobota, jako pierwszy dzień handlu w galeriach handlowych w Polsce po trwającym trzy tygodnie lockdownie, była najlepszym przychodowo dniem w historii grupy CCC - poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.

Celon Pharma odnotowała po trzech kwartałach 2020 roku 24,7 mln zł zysku netto wobec 10,3 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 23,7 mln z 8 mln zł, EBITDA zwiększyła się do 44,8 mln zł z 23,4 mln zł, a sprzedaż do 100,4 mln zł z 75,3 mln zł.

Krynicki Recykling planuje utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za pierwsze półrocze 2020 roku - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

PKO BP Bankowy OFE sprzedał 3.608 akcji spółki Skarbiec Holding i ma obecnie ok. 4,95 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/