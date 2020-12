Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

CD Projekt zapowiada istotną poprawę wersji "Cyberpunk 2077" na konsole w kolejnych miesiącach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas telekonferencji. Zarząd przyznał, że studio błędnie oceniło skalę problemów na PlayStation 4 i Xbox One. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili, dlatego nie wysłano konsolowych edycji do recenzentów.

CD Projekt zapowiada istotną poprawę wersji "Cyberpunk 2077" na konsole w kolejnych miesiącach - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas telekonferencji. Zarząd przyznał, że studio błędnie oceniło skalę problemów na PlayStation 4 i Xbox One. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili, dlatego nie wysłano konsolowych edycji do recenzentów.

Polska Grupa Energetyczna zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 r. łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wzięła udział w aukcji mocy na 2025 rok i zaoferowała w toku aukcji obowiązek mocowy w łącznej wysokości 111 MW - podała Polenergia w komunikacie.

Aukcja główna na rynku mocy na rok 2025 została zakończona w siódmej rundzie - wynika z informacji na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Polenergia Farma Wiatrowa Piekło oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16, spółki zależne Polenergii rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13,56 MW, wygrały aukcję OZE - podała Polenergia w komunikacie.

LPP rozpocznie w styczniu 2021 roku budowę centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim o powierzchni ok. 75 tys. m kw. Inwestycja, której wartość wynosi około 200 mln zł, otrzyma wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) - podała organizacja w komunikacie prasowym.

Żądania związków zawodowych działających w grupie PGE dotyczące 6,8 proc. podwyżki płac dla każdego pracownika są nierealne - poinformowała PGE w komunikacie prasowym.

PKN Orlen, poza wydawnictwem Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów - oświadczył koncern. PKN Orlen podkreślił, że koncentruje się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, jak Sigma Bis, Ruch i Polska Press.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na Virgin Mobile Polska 1,9 mln zł kary za brak wdrożonych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych - podał urząd w poniedziałkowym komunikacie.

Spółki zależne Columbus Energy: Sun Energy Invest, Ecowolt 7 i Greenprojekt 6, realizujące cztery projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,988 MW, wygrały aukcję OZE - podał Columbus Energy w komunikacie.

Kurs akcji Pure Biologics na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW wzrósł o 2,7 proc. do 115 zł, notowania PDA wzrosły na otwarciu o 14,4 proc. do 103 zł. Spółka notowana była wcześniej na rynku alternatywnym NewConnect.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów przesyłowych z Estonii (Elering), Litwy (Litgrid) i Łotwy (AST) podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci umowę grantową na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową, powstającą w ramach tzw. drugiego etapu synchronizacji - podały PSE w komunikacie prasowym. Łączne dofinansowanie z instrumentu Łącząc Europę (CEF) wynosi 719,7 mln euro.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Telestradę karę w wysokości 8,4 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Milton Essex, spółka specjalizująca się w tworzeniu urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej, zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 17 grudnia - wynika z uchwały zarządu giełdy.

Unimot Energia i Gaz zawarła ze spółką Naturalna Energia i jej założycielami umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW - poinformował Unimot w komunikacie. Łączna wartość projektów po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen 110 tys. MWh.

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 mln zł kary na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, za wykorzystywanie przewagi kontraktowej - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie prasowym. Według Urzędu spółka w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

ana/