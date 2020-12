Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Empik ogłosił wezwanie na 1.484.848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75 proc. udziału w kapitale zakładowym, po 3,91 zł za akcję - poinformował w poniedziałek pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Empik ogłosił wezwanie na 1.484.848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75 proc. udziału w kapitale zakładowym, po 3,91 zł za akcję - poinformował w poniedziałek pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Ciech rozpoczął negocjacje z wybranymi bankami i instytucjami finansowymi w sprawie zawarcia nowych umów kredytowych - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd Ciechu przewiduje pozyskanie 2.115 mln zł nowego finansowania, głównie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

Grupa PKN Orlen ma obecnie 20 stacji paliw na rynku słowackim, co oznacza, że w ciągu roku podwoiła ich liczbę - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Z należącego do koncernu Orlen Lietuva terminalu w Butyndze na północnym zachodzie Litwy w poniedziałek odnotowano wyciek ropy naftowej - potwierdził minister środowiska Litwy Simonas Gentvilas. Działalność Orlen Lietuva nie została przerwana przez to zdarzenie - podała spółka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z niepodzielonej części zysku za 2019 rok kwoty 1,78 mln zł, co daje 1,35 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,46] - podała spółka w komunikacie. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych kryteriów, co powinno pozwolić spółce na wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy.

Działające na rynku e-commerce Dadelo zadebiutuje na GPW we wtorek 29 grudnia - podała GPW w uchwale zarządu. Do obrotu trafi 4,6 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Spółka Medinice zadebiutuje na rynku głównym GPW w środę 30 grudnia - podała giełda w uchwale zarządu.

Spółka XTPL podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu kwotą 11,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Projekt InventionBio otrzyma dofinansowanie na kwotę 18,9 mln zł - podała Boruta-Zachem, która jest w trakcie przejęcia pakietu kontrolnego InventionBio.

Forever Entertainment podpisał umowę z G-Mode Corporation z Japonii na stworzenie i wydanie gry Magical Drop 6 na wszystkich wiodących platformach - poinformowała notowana na NewConnect spółka w komunikacie. Zgodnie z umową Forever Entertainment będzie wydawcą, koproducentem i współfinansującym grę.

Incana ogłosiła zaproszenie do sprzedaży do 400 tys. akcji własnych, oferując za jeden papier 1 zł - poinformowała notowana na rynku NewConnect spółka w komunikacie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w poniedziałek odwołanie spółki EuRoPol Gaz od decyzji Prezesa URE ws. taryfy na gazociągu jamalskim na 2020 r., co oznacza, że taryfa wejdzie w życie. Taryfa na 2021 r. jest przedmiotem podobnego postępowania sądowego.

===============================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

===============================

osz/